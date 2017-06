milonga particulière à but humanitaire au château de Parentignat le 23 juin

une milonga volcanique, caritative, champêtre, dans l' orangerie du château de Parentignat ( 30mn sud Clermont Ferrand )

Evènement soutenu par TangoVolcanique Clermont Ferrand, et l' ONG Zonta à laquelle reviendront les bénéfices pour l' aide locale aux femmes victimes de violences



Parc ouvert à la balade l' après midi

visite gratuite du château sur résèrvation 04 73 89 51 10



paf 15 € apéritif offert sous les tilleuls dés 18H 30 buffet sur place



DJChris et serge Sabatier au bandonéon et chant

flyer recto verso 27 04 17.pdf (368.01 Ko)