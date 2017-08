Yuyú Herrera Teaching Tango Tour 2017

Rédigé le Mercredi 16 Août 2017 | Lu 2 fois





Cours débutants 1 et 2



Vous n'avez jamais dansé le tango ou souhaitez rafraîchir vos bases?



Rejoignez la maestra Yuyú Herrera pour une expérience argentine unique. Initiez-vous aux fondamentaux dans un environnement intime et bienveillant.



À la fin du cours, vos nouveaux acquis vous permettront de danser tout en vous amusant.



Prêt/e à essayer?



Les cours sont ouverts les samedi 16 et 23 – les dimanches 17 et 24 septembre 2017 de 15h30 à 17h00.





CAMINATA 1 et 2 (tous niveaux)



Auriez-vous imaginé que la marche puisse être un art?



Découvrez le Tango argentin, peut-être la danse de couple la plus intime qui soit, et ressentez la musique avec votre cœur ...



Enrichissez vos compétences et tirer le meilleur parti de la piste grâce à l'étude et à la pratique de concepts clés.



- Compréhension du corps: axe, équilibre, dissociation, stabilité, poids et pression.



- Technique: analyse rythmique, musicalité, fluidité, pivots, mouvements et pauses...



- Communication avec votre partenaire: confort de l'étreinte, prise de conscience de l'espace, de l'énergie, du face à face, introduction à l'étiquette.



Les cours sont ouverts les samedis 16 et 23 - les dimanches 17 et 24 septembre 2017 de 17h30 à 19h00.





Séminaire de 5 jours complets



Incluant : 20 heures d’enseignement pur et personnalisé, des pratiques guidées par la formatrice et des milongas chaque soir. Au cours de séances intensives quotidienne de 4 heures (2x2h)



Améliorez vos compétences et participez à une immersion argentine unique



Vous apprendrez à :



Développer votre technique et votre conscience corporelle. Vous saurez comment fonctionne votre corps, comment l'utiliser naturellement et obtenir un meilleur équilibre, comment contrôler les CIROS, les pivots et le transfert précis du poids.



Comprendre les codes de communication corporelle afin de conduire ou suivre de manière efficace et fluide dans un «abraso» confortable et stable. Augmenter vos connaissances culturelles. Familiarisez-vous avec la musique, ressentez le rythme et interprétez-les pour vous amuser et exprimer vos émotions.



Rejoignez nous à « la Petite Buenos Aires » (située à 15 km de Strasbourg).

Des possibilités d’hébergement sur place en formule B and B est également proposées.



Pour plus d’informations & inscriptions :



josephinefaitdutango@sfr.fr



Tel: +33 7 78 87 42 64



La page Facebook



Email de contact : josephinefaitdutango@sfr.fr



Site Web ? : https://www.facebook.com/yuyu.european.tour.2016/