Week-end Vacances Tango en Belgique (Couvin) pour bien commencer la nouvelle saison 2017

Rédigé le Mardi 14 Février 2017







Vacances Tango avec Ricardo Barrios et Tina Riccardi

Du 1er au 3 septembre 2017



PROGRAMME:



6 heures de cours

Practicas

Milongas

Cours tous niveaux

15 couples au maximum

Inscriptions uniquement en couple

2 nuits en chambre double, triple ou quadruple en pension



L’accueil à Couvin se fait le vendredi à partir de 17h00.



Les cours ont lieu le samedi et le dimanche.



Le départ se fait le dimanche après le déjeuner vers 15h.



Vendredi :



17h: accueil des participants



19h30: apéritif et diner



21h30-1h00: milonga



Samedi :



8h30-10h00: petit-déjeuner



10h30-12h30: cours



13h00: déjeuner



16h00-18h00: cours



19h30: apéritif et diner



21h30-1h30: milonga



Dimanche :



8h30-10h00: petit-déjeuner



10h30-12h30: cours



13h00: déjeuner



15h00: départ des participants



CE QUI VOUS ATTEND:



Nous vous proposons de joindre l’utile à l’agréable en approfondissant votre technique de tango

tout en profitant d’un séjour de deux jours dans une belle région de Belgique, à deux pas de la France, dans un environnement naturel avec multiples possibilités.

Un contact direct avec la nature, un lac où l'on peut se baigner, une gastronomie locale et beaucoup d'autres choses.



Vous serez logés dans une des chambres dit "de cantonnement" à deux, trois ou quatre lits, ou bien dans les quelques chambres d'hotes plus luxueuses.



Sont compris: petit déjeuner, deux repas par jour préparés par d’excellents cuisiniers dans la plus pure tradition Couvinoise, vin et eau à table (voir détails menu sur www.tangoquerido.be ).



Pour l'aspect "danse", vous bénéficierez

de l’expérience de deux professeurs avec 06 heures de cours de tango et 06 heures de Milonga du soir.

On examinera sur place, de commun accord, les dispositions pratiques opportunes pour tenir

compte du niveau d’expérience et de connaissances techniques des élèves, afin de rendre les cours aussi vifs,

sympathiques et efficaces que possible.



Pour y arriver:



En avion:

- Aéroport Bruxelles Sud/Charleroi par Ryanair ( www.ryanair.com )



En train:

- En train jusqu'à la gare de Couvin et puis la traversée de Couvin à pied (40 minutes) ou en voiture (10 min.) si nous venons vous chercher (on peut le faire!), ou en TEC n° 59 depuis la gare (horaires à consulter).



En voiture:

voir itinéraire sur googlemap



Réservations, détails et tarifs:

http://www.tangoquerido.be/428112915



Bulletin d'inscription:

https://goo.gl/forms/pLQV08fblODQpoxi2















