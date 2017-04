Week-end Spécial Marina Marques et Ozgur El Turquito - 15/16 Avril - Montpellier

Rédigé le Mercredi 5 Avril 2017 | Lu 7 fois







WEEK-END SPÉCIAL 15-16 AVRIL

Marina Marques et Ozgur El Turquito



Séminaire Samedi et Dimanche :

- Cours collectifs

- Cours individuels pour la technique femme, homme et couple



Démonstration Samedi soir à la Milonga Pasional (21h-2h) : http://pasional.free.fr/



Faites-nous savoir si vous souhaitez vous inscrire seul(e) et nous vous ferons savoir si nous avons un partenaire pour vous.



PROGRAMME

Samedi 15 Avril

13:00-14:15 Technique femme entraînement corporel

14:30-15:45 Technique couple; jouer avec la jambe libre

15:45-17:00 Tours et Enrosques

17:30-18:45 Changement de dynamiques

18: 45-20:00 Figures du tango salon



21h-2h Milonga Pasional avec démonstration de Marina & Ozgur



DIMANCHE 16 Avril

13:00-14:15 Ganchos

15:15-15:30 Technique femme, éléments de tango

15:30-16:45 Technique homme



Les cours auront lieu : à la Maison du Tango - Celleneuve - 40 rue Favre de Saint-Castor.



Inscriptions : https://goo.gl/forms/uJwEiIABgGoHwFFZ2

ou marinamarques.tango@gmail.com /// 06 37 51 47 34

Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/374031846285551/