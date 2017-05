Vivre et Rêver la Passion du Tango du 15 au 21 juillet avec SaintéTango-Festival de Chalmazel (11° Édition)

Immersion complète dans le Tango durant une semaine avec 2 couples de Maestros à dimension internationale (Julia y Andres Ciafardini de Bordeaux; Mariano Otero y Alejandra Heredia de Madrid). Apéros tangos surprises. Dégustation produits locaux. Milongas à thèmes tous les soirs avec orchestre et DJ's professionnels. Chaussures Mme Pivot et vêtements Yannick Tango. Exposition de peintures. Activité bien-être avec balades sur les sommets de Chalmazel ou Qi Gong et massage...Possibilité logements et repas sur place... Email contact: elcaminitotango@gmail.com

Site web: www.elcaminito.fr

Portable 06 82 69 93 44 Vidéos :

Alejandra Heredia & Mariano Otero

https://youtu.be/DlM1ZrZbsoI

Julia & Andres Ciafardini (tango)

https://youtu.be/33rVSGFrgIU