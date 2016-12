Valerie Lucia et Daniel Acebras à Esta Noche de Luna, Paris : week-end spécial Canyengue et Chacarera

Amies Tangueras, Amis Tangueros,



Le week-end du 16 et 17 avril 2016, la Luna fêtera le retour des beaux jours en se replongeant dans les origines du tango argentin et en célébrant la culture argentine en recevant Valerie Lucia et Daniel Acebras, venus de Buenos Aires en voyage au printemps en Europe, pour deux jours spécial Tango Canyengue et Folklore Chacarera.

Nous avons rencontré Valérie et Daniel l’été dernier à Marseille. Nous avons tout de suite été sous le charme : des personnes chaleureuses et conviviales comme nous les aimons à La Luna. Lors de notre événement En Tus Ojos à Salon de Provence, nous les avions invités pour une démo de Canyengue et de Chacarera et depuis nous avions très envie de les faire venir à Paris à Esta Noche de Luna. Par bonheur, ils seront de nouveau en Europe cette année, et comme un bonheur n’arrive jamais seul ils passeront le week-end de mi-avril avec nous pour deux jours d’atelier «Canyengue » et « Chacarera » et des démos et animations à la milonga.



Pour savoir plus sur ce couple, aller visite notre site-web :



Programme :



ATELIERS :



SAMEDI 16 AVRIL 2016



A1 (15H00 - 16H30) : Tango Canyengue 1



Pause 15 mins



A2 (16H45 - 18H15) : Folklore Chacarera 1



DIMANCHE 1 AVRIL 2016



A3 (15H00 - 16H30) : Tango Canyengue 2



Pause 15 mins



A4 (16H45 - 18H15) : Folklore Chacarera 2



MILONGA :



SAMEDI 16 AVRIL 2016



Nuit Blanche avec un buffet fait maison, des démos des maestros, plein d'abrazos avec DJ Prasen "El Carrerito"



TARIFS ATELIERS :



Tarifs non-adhérents



- Personne seul



1 atelier (1h30)=20€

2 ateliers (3h)=38€

3 ateliers (4h30)=54€

4 ateliers (6h)=68€



- En couple



1 atelier (1h30)=36€

2 ateliers (3h)=68€

3 ateliers (4h30)=96€

4 ateliers (6h)=120€



Tarifs adhérents ***



- Personne seul



1 atelier (1h30)=18€

2 ateliers (3h)=34€

3 ateliers (4h30)=48€

4 ateliers (6h)=60€



- En couple



1 atelier (1h30)=34€

2 ateliers (3h)=64€

3 ateliers (4h30)=90€

4 ateliers (6h)=106€



Pour toute info complémentaire et les modalités des inscriptions, visitez notre site-web ou bien nous écrire par email.



Un abrazo chaleureux et convivial,

Séverine et Prasen











