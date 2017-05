Vacances Tango en Grèce !!

Rédigé le Dimanche 21 Mai 2017 | Lu 11 fois







Il n'est pas trop tard !! Vous pouvez encore vous inscrire pour partir en vacances avec nous !!

Du 11 au 17 juillet 2017 à Kalamitsi en Grèce.

FUN...SUN....WORKSHOPS..LIVE MUSIQUE...EXCURSIONS...SHOWS...SURPRISES...et beaucoup plus, le tout les pieds dans l'eau !



Différents forfaits à partir de 205€ par personne.



MAESTROS

Mariana Patsarika et Dimitris Biskas

Malika Pitou Nicolier et Haris Mihail

Natasa Rouvoli et Alekos Papadopoulos



CONTACTS

vacationtango@gmail.com

Malika: 06 81 84 13 69

Mariana: 06 38 54 68 02

WWW.TANGOMONAMOUR.COM





Il n'est pas trop tard !! Vous pouvez encore vous inscrire pour partir en vacances avec nous !!FUN...SUN....WORKSHOPS..LIVE MUSIQUE...EXCURSIONS...SHOWS...SURPRISES...et beaucoup plus, le tout les pieds dans l'eau !Différents forfaits à partir de 205€ par personne.MAESTROSCONTACTSMalika: 06 81 84 13 69Mariana: 06 38 54 68 02