Vacances Tango en Grèce !!

Du 11 au 17 juillet 2017 à ... Kalamitsi en Grèce!



Après 3 éditions des Vacances Tango Mon Amour en Crète et une édition à Hydra nous avons décidé de partir à la découverte d’une nouvelle région, rejoignez nous pour cette aventure dans un contexte différent mais tout aussi enchanteur.

En collaboration avec l’école de Tango Room Thessalonique, nous allons découvrir les meilleures plages mais aussi les tangueros grecs!



Avec:

Malika Pitou-Nicolier & Haris Mihail

Mariana Patsarika & Dimitris Biskas

Natasa Rouvoli & Alekos Papadopoulos



Forfait tout inclus à partir de 420€ par personne:

Logement 6 nuits

Transfert aéroport - village

Excursion avec repas du midi

2 dîners

10h30 de cours de tango

Milongas tous les soirs et Milonga d'après midi



CONTACTS et INSCRIPTIONS EN LIGNE

vacationtango@gmail.com





Malika: 06 81 84 13 69

Mariana: 06 38 54 68 02





WWW.TANGOMONAMOUR.COM











