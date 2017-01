VOYAGE TANGO ARGENTIN A PLAIA D'ARO DU 24 AU 28 MAI 2017

Rédigé le Dimanche 15 Janvier 2017 à 17:05







L'association PAUSE TANGO ARGENTIN vous propose un voyage autour du tango : 5 jours 4 nuits dans un hôtel 4* au prix de 260€ jusqu'à fin Février et 290 € à partir du 1er mars



LE PRIX COMPREND :

- Le transport en autocar grand tourisme

- La pension complète avec boissons et vins aux repas

- Deux excursions : Tossa de Mar et Girone

- 12 h de stage :

* Tango traditionnel et Tango Nuevo avec Sylvie et Pascal NODIN de PAUSE TANGO ARGENTIN

* Milonga con traspie et valse argentine avec Marina et Dominique LESCARRET de MARSEILLE TANGO

* Tango Milonguero avec Paola et Juan Carlos PAZ DIAZ de GIRONA BAILA TANGO

* Folklore Argentin avec Michèle et Christophe HUNTZ de l'ACADEMIA DE TANGO MARSEILLE

- 3 Milongas à l'hôtel

- 1 Milonga à San Feliu de Guixols



LE PRIX NE COMPREND PAS

- Les boissons hors repas

- La chambre single + 75 €

- L'assurance annulation



Possibilité de régler en plusieurs mensualités : solde 15 MAI



www; pause-tango-argentin.com



Infos & renseignements : Sylvie 06 67 43 02 35 / Carmela 06 68 64 43 33









