VACANCES ET TANGO A BUENOS AIRES

Vivez la magie de Buenos Aires l'été!

Séjour du 25 février au 8 mars 2018

avec Denise et Thierry Guardiola



Denise est porteña (Argentine de Buenos Aires) et Thierry français, ensembles nous avons fait un choix pour vous proposer les meilleures adresses de Buenos Aires...



Nous vous conseillerons pour que vous puissiez profiter du meilleur de la ville par vous même en toute liberté quand vous en avez envie et nous vous accompagnerons les soirs dans les milongas de Buenos Aires qu'il ne faut pas manquer. Nous vous conseillerons sur les quartiers, et les musées à visiter, ainsi que les adresses pour bien manger (typiques) et pour faire votre shopping tango dans les meilleures boutiques. Denise et Thierry



- Hébergement top confort avec piscine

- Des cours de tango de qualité

- Des soirées dans les milongas les plus réputées

- Visite de la ville de Buenos Aires et Tango Show

- Visite de La Pampa et la tradition des gauchos avec piscine

- Des Activités culturelles variées



Site Web : http://www.vacances-danse.com/voyage-tango-buenos-aires-2018/