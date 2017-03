Trois jours en Juillet à Nîmes avec Adrian et Amanda COSTA

Rédigé le Mardi 28 Mars 2017 | Lu 7 fois







L’offre de cours de tango dans des stages, festivals d’été … est chaque année plus importante.

Pas de problème si nous voulons travailler avec tel ou telle « maestro/a » dont l’enseignement nous convient. Sinon c’est souvent l’aventure, nous apprenons quelques « figures » rapidement oubliées.



QUELLE FORMATION CHOISIR ?



Personnellement j’ai vu enseigner presque tous les maestros Français, Argentins et autres et travaillé avec certains au cours de mes 10 années d’exposition dans les festivals de France et d’Europe des chaussures de tango fabriquées par ma femme à Buenos Aires (Raquel Shoes).



Par ailleurs, notre association ABRAZO Social Tango Club à Nîmes ayant besoin d’enseignants du meilleur niveau pour le tango que nous aimons (authentique, de bal, « al piso », élégant…), nous avons choisi et recevons en résidence à Nîmes depuis 3 ans Adrian et Amanda COSTA, un mercredi par mois







Tous leurs élèves vous diront que leur tango est désormais davantage en accord avec la musique, d’un style plus épuré, fluide et esthétique. Ils en ressentent, dès lors, un plus grand plaisir.



La qualité, la spécificité de leur enseignement mondialement reconnu permet de parler d’un véritable style COSTA. Voir : https://www.youtube.com/watch?v=BldCxe3CvMI



Voila pourquoi nous organisons avec Adrian et Amanda



« ABRAZANDO »



du mercredi 12 au vendredi 14 juillet, dans les magnifiques salons climatisés d’Abrazo (avec salle de pratique indépendante des cours) jardins, chaises longues, piscine, restauration sur place (food truck)…



3 cours chaque jour sur 3 thèmes avec Milongas ouvertes et gratuites avec démonstrations des maestros.

- La musicalité, interprétation dans la danse sur 3 orchestres (Demare, Troilo, Pugliese)

- Milonga con traspie

- Les tours « Villa Urquiza », enrosques, agujas, giros y contra giros



C’est là une occasion unique de magnifier votre tango ; ne la manquez pas, d’autant plus

que chaque cours est limité à 14 couples pour un suivi personnalisé.



Toutes informations, coûts, bulletin d’inscriptions en visitant www.abrazo-tango.org



Robert 06 21 01 26 08 - 130 chemin du Mas Sagnier 30900 Nîmes

abrazo.france@gmail.com / www.abrazo-tango.org / www.lesjeudisdenimes-tango.org