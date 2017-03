Tarbes en Tango du 19 au 27 août 2017

Cela fait 20 ans que Tarbes en Tango partage la culture argentine sous tous ses aspects : danse, musique, histoire, cinéma, peinture… avec ceux qui sont passionnés par le tango mais aussi avec ceux qui veulent le connaître.

20 Ans - 20 Maestros - 20 Orchestres - 20 DJ

20 ans cela rime avec "époustouflant" !!



Danser avec les étoiles : la plus haute milonga d'Europe. Danser à 2876 mètres d’altitude avec les Pyrénées comme panorama !!

Danser dans la Cathédrale du Tannat, visiter les chais du Château Montus, déguster ses vins avec une gastronomie haut de gamme.

Danser dans des lieux prestigieux : jardin Massey, Halle Marcadieu, Haras...



La danse

Vous n’avez jamais fait de tango argentin mais vous aimeriez commencer? Venez-vous initier pendant le festival afin de pouvoir participer aux apéros-tangos, et aux milongas

Vous dansez déjà le tango, la valse, la milonga et souhaitez travailler un thème particulier ou choisir votre maestro

Choisissez parmi les 64 cours proposés et les 10 couples de maestros argentins celui qui vous correspond



Vous êtes seul(e) et vous voudriez danser ? Certains cours sont à inscription individuelle et sur le site tarbesentango.fr, vous pourrez trouver un(e) partenaire pour les autres cours (ou sur place à l'accueil de l'Office de Tourisme)



Vous aimez les grands spectacles de tango ? 3 soirées : Soirée des maestros, Tango y Mas

( tango et musiques traditionnelles argentines), Luces de la Calle (Tango et Hip Hop)





La musique



Elle est omniprésente à Tarbes en Tango dans les rues de la ville, avec des orchestres aux milongas du soir et à tous les apéros tango d’où une grande complicité entre musiciens et danseurs



Vous souhaitez perfectionner les clés techniques de votre instrument, spécifiques au tango? Vous pouvez jouer en cours de perfectionnement, au sein d’un orchestre ou dans le but d’accompagner les chanteurs en duo ou trio

Vous pratiquez le chant ? Des cours d'interprétation et de technique vocale, appropriés au tango, vous sont proposés avec un accompagnement instrumental

Vous aimez écouter du tango ? Venez au théâtre des nouveautés pour 5 concerts très éclectiques (opéra, piano, quinteto..)



Vous souhaiteriez musicaliser des bals ? Un DJ se propose de partager avec vous sa connaissance des orchestres et des techniques de musicalisation.



Le cinéma, la peinture, l’histoire…

Vous allez au cinéma ? Tarbes en Tango, c’est 6 films sélectionnés pour vous en partenariat avec le Parvis, scène nationale.

Vous appréciez la peinture ? Des expositions vous attendent !!

Vous aimeriez parfaire votre connaissance du tango ? Assistez aux conférences

Tarbes en Tango c’est :

20 orchestres, 20 maestros, 20 DJ’s

une centaine d’artistes argentins musiciens ou danseurs

4 spectacles- 5 concerts

des milongas tous les après-midis

des milongas tous les soirs jusqu’à 5h du matin

de la qualité, de et une très grande convivialité Tarbes en Tango vous invite à

Changer de rythme, poser la voiture pendant une semaine,

Danser, chanter, VIVEZ pleinement LE TANGO

Et… pourquoi pas découvrir les Pyrénées ! Lourdes ! Les gouffres et grottes !

9 jours de bonheur !!

20 Maestros

Rodrigo “Joe” Corbata & Lucila Cionci

Claudio Hoffmann & Pilar Alvarez

Santiago & Maria Belén Giachello

Rubén & Sabrina Veliz

Gustavo Gomez & Marina Carranza

Leo Calvelli & Eugenia Usandivaras

Pablo & Emilie Tegli

Bruno Tombari & Rocío Lequio

Osvaldo Pérez & Graciela Guerriera

Marco & Valeria Gonzalez

20 Orchestres

Sexteto Milonguero

Tanghetto



Quinteto Irreal

Cuarteto Rotterdam

Tango Spleen Orquesta

Orquesta Silbando XL

Roulotte Tango

Orquesta Fueye

Cuarteto Tafi

Tango Soños

Duo Suarez y Torres

Cuarteto Lunares

Sandra Rumolino & Kevin Seddiki

Trio Lindo

Cuarteto Piazzola-Ferrer

Trio Juan Fachi

Brian Chambouleyron duo

Maguna Trosman

Mercadante Pacin

Tanino Duo

Apéros - tango

17 apéros dans des bars tarbais tout au long de la semaine : on danse dans la rue !

3 soirées à ne pas manquer !

Mardi 18 : Soirées des Maestros (10 €)

Démonstrations de tous les maestros du festival



Jeudi 24 : TANGO Y MAS (15 à 24 €)

Chorégraphie et mise en scène de Gustavo Gomez

Tango et danses traditionnelles argentines



Samedi 26 : LUCES DE LA CALLE (15 à 24 €)

Chorégraphie et mise en scène : Santiago Giachello et Bouziane

Deux univers que tout semble opposer se rencontrent : Tango et Hip hop

Contacts

Tarbes Animations-Office de Tourisme

+ 33 5 62 51 30 31 – accueil@tarbes-tourisme.fr

Association Tangueando Ibos

+ 33 6 09 88 81 31 – festival2017@tarbesentango.fr















