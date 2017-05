Tangopostale, festival international de tango de Toulouse, du 30 juin au 9 juillet !

Rédigé le Mercredi 10 Mai 2017 | Lu 3 fois







Tangopostale vous donne rendez-vous à Toulouse, au bord de la Garonne et du canal du Midi pour 10 jours de festival, 150 heures de bal, plus de 80 événements et 32 stages !



Du 30 juin au 9 juillet 2017, le tango et la culture argentine investiront les bords de Garonne et les rues toulousaines. Près de 150 heures de bal, des concerts, des initiations, des stages et de nombreux rendez-vous culturels réuniront danseurs et spectateurs autour de cette univers envoûtant ! Orchestres, DJs et danseurs internationaux (Argentine, Uruguay, Italie, Allemagne…) feront vibrer les pavés toulousains !

La 9e édition de Tangopostale mettra à l’honneur les 100 ans de la Cumparsita, véritable hymne du Rio de la Plata, qui résonne dans toute oreille chaque fois que retentit le mot « tango » et annonce les dernières minutes du bal dans le monde entier.



Parmi nos invités :

Tango Sonos

Sexteto Visceral

DJ Céline Devèze

DJVJ PIerre_M

DJ Benoit le Rouge

Duo Luna-Tobaldi

Trio Tanino

Ana Karina Rossi

Maestros Lucila Cionci

et Rodrigo Joe Corbata

Giselle Gatica Luján et Roque Castellano...



Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.tangopostale.com

À ne pas manquer :

- 30/06 : soirée d'ouverture dans le cadre atypique du musée aéronautique Aeroscopia, ambiance « aéro-tango » garantie (initiation, spectacles, bal) !



Tarifs : 0-22 € - voir aussi nos formules sur Festik

Infos : (+33)6 33 02 23 66 / contact@tangopostale.com

Réservations en ligne : tangopostale.festik.net