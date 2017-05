Tango au Bord de la Mer ... !!!

Rédigé le Lundi 22 Mai 2017 | Lu 2 fois







Maria Rosa Hakimian et Philippe Jouberteau vous invite à vibrer pendant une semaine dans l'univers du

Tango en bord de mer … marié à l’âme et au charme andalous … !



Costa del Sol - Estepona (Andalousie)

du 09 au 16 juillet 2017



Hôtel Marmara Marbella 4*

Situé en plein cœur de la Costa del Sol, dans le calme d’un vaste jardin méditerranéen, de construction typiquement andalouse, dans un quartier résidentiel au calme et en bord de mer.



A 7 km d’Estepona et 19 km de Marbella.

La station huppée de Puerto Banus se trouve à 10 km.

Aéroport de Malaga : env. 70 km



Prix par personne : 1090 €



Le Prix comprend :

– Le transport aérien en classe économique A/R

- Transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone

– Assurance tous risques

- Taxes d’aéroport

– L’hébergement / 7 nuits d’hôtel en chambre double,

– Formule tout compris (validité de 10h à 23h)

– Les activités du programme



N’est pas compris :

– Supplément chambre individuel

– Surpoids dans l’avion (Autorisé : 1 valise de 20 kg + 1 bagage en cabine de 7kg)

– Déplacements et achats personnels en ville, restaurants, etc …

– Excursions



Au Programme :

Cours de Tango argentin : débutant, intermédiaires, avancés

Du temps libre : « ensoleillée et mouillé » (… à vos choix…)

Soirées dansantes



– En cas d’annulation, frais à prévoir

– Aucun remboursement ne sera fait en cas de non-participation à une activité du programme



Contactez-nous :

Maria Rosa HAKIMIAN

Tél.: 01.43.82.85.18 / 06 63 64 81 72 /

Cie. Alternancia – 62, Rue Jean Jaurès – 94190 – Villeneuve Saint Georges





Maria Rosa Hakimian et Philippe Jouberteau vous invite à vibrer pendant une semaine dans l'univers duTango en bord de mer … marié à l’âme et au charme andalous … !Hôtel Marmara Marbella 4*Situé en plein cœur de la Costa del Sol, dans le calme d’un vaste jardin méditerranéen, de construction typiquement andalouse, dans un quartier résidentiel au calme et en bord de mer.A 7 km d’Estepona et 19 km de Marbella.La station huppée de Puerto Banus se trouve à 10 km.Aéroport de Malaga : env. 70 kmPrix par personne : 1090 €– Le transport aérien en classe économique A/R- Transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone– Assurance tous risques- Taxes d’aéroport– L’hébergement / 7 nuits d’hôtel en chambre double,– Formule tout compris (validité de 10h à 23h)– Les activités du programme– Supplément chambre individuel– Surpoids dans l’avion (Autorisé : 1 valise de 20 kg + 1 bagage en cabine de 7kg)– Déplacements et achats personnels en ville, restaurants, etc …– ExcursionsCours de Tango argentin : débutant, intermédiaires, avancésDu temps libre : « ensoleillée et mouillé » (… à vos choix…)Soirées dansantes– En cas d’annulation, frais à prévoir– Aucun remboursement ne sera fait en cas de non-participation à une activité du programmeContactez-nous :Maria Rosa HAKIMIANTél.: 01.43.82.85.18 / 06 63 64 81 72 / aalternancia@gmail.com Cie. Alternancia – 62, Rue Jean Jaurès – 94190 – Villeneuve Saint Georges