TANGO ROOTS FESTIVAL - 7ème édition

Du 22 au 30 Juillet 2017

"L'imaginaire du couple"

Dans le tango les complicités amicales, artistiques et sentimentales foisonnent. Dites tango, dites couple, et immédiatement surgit l'image de la danse, un homme et une femme étroitement enlacés, un dialogue des corps et des esprits - « une pensée triste qui se danse » dira le poète et compositeur Enrique Santos Discépolo. Milena Plebs & Miguel-Angel Zotto, Vanina Bilous & Roberto Herrera, Javier Rodriguez & Géraldine Rojas, Maria Nieves & Juan Carlos Copes sont de ces couples qui ont marqué l’histoire du tango dansé et qui sont aujourd’hui encore d’immenses références.

Si presque tous les orchestres se distinguent par le caractère des œuvres de leurs compositeurs, certaines alliances musicales ont fait naître aussi des duos devenus légendaires.

La musique du Río de la Plata nous aura offert les « duplas », une autre forme de couple entre compositeur et parolier, si étroitement associés parfois qu'on parle d'eux comme s'ils n'étaient qu'une seule et même personne. Songeons seulement à Cobián Cadícamo, Piana Manzi, los hermanos Expósito, Homero y Virgilio...

​Pour cette septième édition du festival, les artistes et les intervenants mettront en lumière l’histoire des couples et duos du tango à travers ce qu’ils ont pu apporter à cet art dans sa création, et par là-même offriront de suivre le fil d’une réflexion sur la nature du couple.

ARTISTES :

Ariadna Naveira & Fernando Sanchez

Julio Balmaceda & Virginia Vasconi

Sebastian Gimenez & Joana Gomez

Paulina Cazabon & Jose-Luis Gonzales

Claire & Dario Da Silva

Rodrigo Rufino & Gisela Passi

Carmen Aguiar & Luis Bruni

Alejandro Hernandez (Folklore)

Soahanta de Oliveira (Analyse du mouvement dansé)

Aurélie Gallibourg (Feldenkrais)

Ana Karina Rossi (Chant)

Emma Milan (Chant)

MUSIQUE LIVE :

Orquesta Silbando

Orquesta Tipica Silencio

Gran Tipica de Paris

Chacarera d'Aujourd'hui

DJS :

Vinciane Lebrun Verguethen

John Zabala

Claire Deville

Karim El Toukhi

Claudio Coppola

Carlos Rodriguez

Andres Molina

Loïc Vrel

Et bien d'autres intervenants...

