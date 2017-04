Tango Argentin et Vacances en Toscane Août 2017

Direction la TOSCANE à CASTELLO GINORI DE QUERCETO du 6 au 11 août pour 6 jours de cours de tango Argentin avec Ximena Zalazar Firpo et Willem Meul.

Réservez dès à présent pour venir profiter du magnifique cadre italien tout en perfectionnant votre danse !



Au programme :

La pratique des exercices appropriés au sol, seul ou à deux, donnera un temps d’échauffement physique, où vous travaillerez le relâchement, l’axe, les appuis, la dissociation et l’équilibre.



Le travail technique permettra d’aborder les rôles différents, complémentaires et d’élargir l’espace d’improvisation. Les hommes redécouvriront la structure et le guidage approfondi du tango, les femmes développeront l’écoute active, la musicalité et l’ajustement de la posture qui donnera corps à la danse.



À partir de l’Abrazo, de la structure, de l’énergie, de la dissociation et de ses multiples possibilités, nous aborderons l’engagement du corps et de l’esprit à part entière au service de la danse, pour sortir de nos schémas habituels afin d’améliorer et d’enrichir notre danse. Des figures et des enchaînements seront proposés à partir d’éléments traditionnels du tango argentin



La conscience de la respiration renforcera notre capacité à être centré, à être disponible et nous aidera à constituer l’harmonie du couple et à accroître les nuances dans la danse et dans l’interprétation de la musique.



Langues :

Français, Español, Italiano, Nederlands, English, Deutsch





Pour qui ?

Des danseurs de tango ayant une pratique régulière depuis au moins un an



Logement et repas

Au Village-Château / Semaine en demi-pension

Informations, réservations et demandes particulières concernant les chambres, les prix & les repas, veuillez contacter,

URSULA VETTER (parle le français, l’italien et l’allemand) accademialibera2000@gmail.com0039

366 135 15 67



Les repas sont préparés avec des produits locaux bio, par Rebecca, cuisinière dévouée et talentueuse





250 € par personne



Inclus :

Stage de 6 jours à raison de 3h30 par jour (21h au total)

1 entrée offerte pour un concert spectacles et milongas



Arrivée le samedi 5 août (dîner)

Départ des stagiaires le samedi 12 août (après le petit dej’)