TOULOUSE / TRES MINUTOS avec le QUINTETO BELTANGO

Le Quinteto Beltango est certainement aujourd'hui l'un des plus chauds et des meilleurs orchestres de tango en Europe. Le jeu fluide, facile, dynamique de ces excellents musiciens donne une énergie incroyable, communicative et enchantent les danseurs.



Le Quinteto Beltango, pour la 1ère fois à Toulouse, à Tres Minutos, présente toute l'abondance du répertoire de tango traditionnel, mais aussi des compositions contemporaines. Ils n'hésitent pas à s'engager vers d'autres tendances musicales, musiques des Balkans et tziganes.



Réservation www.tres-minutos : https://tres-minutos.festik.net

Tél. 06 80 68 00 38