TANGOAIX LES BAINS EN SICILE -CATANE- en partenariat avec CAMINITO TANGO CATANIA

Le printemps est une des plus belles saisons en Sicile, La température environne les 20 à 28 degrés . A cette époque la lumière augmente et déjà l' on peut profiter du soleil. Le printemps en Sicile est parfait pour apprécier la culture et la très belle nature du paysage.La Sicile véritable puits d'histoire et d'architecture ravira les adeptes de la culture mais aussi les friands amateurs de la très bonne cuisine.



Les températures agréables sont parfaites pour une romantique promenade en bord de mer mais aussi pour découvrir la nature et l'intérieur de l' île. Catania et son Tango vous accueilleront pour la 7éme édition de TANGO DI PRIMAVERA avec le privilège de rencontrer 2 légendaires et grands couples de maestros à ne pas manquer. MAJA PETROVIC y MARKO MILJEVIC et ADRIAN ARAGON y ERICA BOAGLIO



Pour coïncider avec les vacances françaises, vous aurez la possibilité de choisir la semaine du 16 au 23 avril 2018 ou bien du 19 au 26 avril 2018.

Au Programme :STAGES, PRACTICAS, MILONGAS, BALS AVEC ORCHESTRE, CONCERT .et TOURISME avec possibilité au départ de l' hôtel de rejoindre des excursions ( le coût est en supplément du forfait 50 ou 60 euros l' excursion)

Le forfait comprend :

7JOURS/7NUITS en demi pension dans un un hôtel 4 étoiles PLAZA HÔTEL Viale Ruggero di Lauria, 43, 95127 Catania CT, Italia Face à la Mer

Tel: +39 095 873 7040 www.plazahotelcatania.it

6 stages- 4 practicas- 3 milongas Shows des maestros et Concert dans des lieux prestigieux.

(Tous les stages et practicas auront lieu à l' Hotel)

Les transferts de l' aéroport /Hôtel - Hôtel/ aéroport ainsi que sur les lieux prestigieux des milongas dans Catane sont compris dans le forfait



Les tarifs sont :

925 euros par personne en chambre double

820 euros per personne en chambre triple



Vous pourrez prendre connaissance du programme exceptionnel ci joint , tout est prévu pour vous faire passer une semaine inoubliable.

Ce voyage nous permettra de faire connaissance avec de nouveaux tangueras et tangueros d' Italie et d'ailleurs, puisque nous serons intégrés parmi tous les tangueros de l' évènement de Catania. C'est en quoi ce voyage représentera un très bel échange humain et culturel.

Abrazos

Doriane