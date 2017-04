TANGO au FESTIVAL LATINO de SAILLANS 25 et 26 mai

Rédigé le Samedi 15 Avril 2017 | Lu 9 fois







Dans un cadre de verdure en bord de Drôme et pour sa 15ème édition pendant le week-end de l'Ascension, le Festival Latino de Saillans (26) affiche 2 jours de TANGO, les 25 et 26 mai avec stages tous niveaux, milongas, concerts, expositions et autres événements.



Maestros :

Haris Mihail & Malika Pitou Nicolier

Nadia Cohendoz & Asdine Makouf

DJ :

Paul Renoud Grappin

Magali Barré

Exposant peinture :

Liliana Rago



Programme complet dans le dépliant joint





Plaquette Festival Latino Saillans 2017.pdf (1.92 Mo)