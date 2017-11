TANGO à CREST (26) Stages et bal les 16 et 17 décembre

GRAND WEEK-END TANGO à CREST les 16 et 17 décembre



Espace Soubeyran - Salle Coloriage - Avenue Jean Rabot 26400 CREST

Salle confortable avec piste de danse parquet - grand parking



avec JOSEBA PAGOLA et BAKARTXO ARABAOLAZA

Ils sont basques espagnols et dansent ensemble depuis 1999.

Professeurs et chorégraphes de renommée internationale, ils ont créé leur propre style basé sur la réussite de l’équilibre énergétique du couple, un abrazo enveloppant donnant à leur danse une harmonie et une fluidité incomparables.

Ils ont fondé en 2000 leur école à Andoain et leur propre festival à Zestoa (San Sebastian).

Ils proposent pour les 16 et 17 décembres un ensemble de stages comportant 3 blocs, chacun répartis sur 2 jours :

- BLOC A - TANGO - Tous niveaux : Axe, changement de poids, marche et pivot, Musicalité

- BLOC B - TANGO - Inter et Inter plus : Séquences avec Sacadas et boléos. Combinaison de rebonds et altérations

- BLOC C - VALSE - Inter et Inter plus : Tours, Séquences avec jeux rythmiques



MILONGA le 16 février de 21h30 à 2h00 - DJ Lazare KETFI - Entrée 6€



Repas conviviaux sous forme d'"auberges espagnoles"", chacun apporte un plat à partager