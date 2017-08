TANGO A MESCHERS SUR GIRONDE

Rédigé le Dimanche 20 Août 2017





FOCUS TANGO 2017

à MESCHERS SUR GIRONDE

du 23/10 au 27/10 et du 30/10 au 3/11

Entre-Mer-et-Forêt,

8 Bd de Suzac, 17132 Meschers sur Gironde

Restauration (en self) possible.

Hébergement : www.entre-mer-et-foret.com ; tel 05 46 02 76 79.



Pratiques 19h30 (accès gratuit) et Milongas à 21h30 chaque soir (accès 6€)

Réservations par SMS au 06 65 55 60 81



Focus_1 :

Lundi 23 oct : Milonga d'ouverture du Focus_1, DJ Frédéric Denisey

Mardi 24 oct : Milonga des débutants, Djs Hubert Brun et Karine Malâtre

Mercredi 25 oct : Milonga Tango alternatif, DJ Jean- Claude Bartek (ChtiTango), Démonstrations Gilles Cuena et Régine Colomb,

Jeudi 26 oct : Soirée des talents, DJ Brahim Azoui, Démonstrations

Jorge Rodriguez et Do.

Vendredi 27 oct : Milonga de clôture, dress code Rouge et Noir. DJ Jean- Claude Bartek (ChtiTango), Démos des maestros Gilles Cuena et Régine Colomb et Jorge Rodriguez et Do.



Cours en après-midi : débutants/ inter et Inter : Avancés :

Inscriptions auprès des maestros

Gilles Cuena et Régine Colomb : 06 07 97 46 05, ou 06 78 01 63 77,

Jorge Rodriguez et Do : 06 68 56 58 34, ou 06 17 31 67 49

Voir flyer







Focus_2 :

Lundi 30 oct : Milonga d'ouverture du Focus_2, DJ Frédéric Denisey.

Mardi 31 oct : Milonga des débutants, Djs Hubert Brun et Karine Malâtre.

Mercredi 1er nov : Milonga Tango alternatif, DJ Brahim Azoui, Démonstrations Valérie Onnis et Daniel Darius,

Jeudi 2 nov : Soirée des talents, DJ Frédéric Denisey, Démonstrations Emilie et Pablo Tegli.

Vendredi 3 nov : Milonga de clôture, dress code Halloween. DJ Brahim Azoui, Démos des maestros Valérie Onnis et Daniel Darius, et Emilie et Pablo Tegli.



Cours en après-midi : débutants/ inter et Inter : Avancés :

Inscriptions auprès des maestros

Valérie Onnis et Daniel Darius (du 30/10 au 3/11) : 06 60 48 70 80, ou

Emilie et Pablo Tegli (du 1er au 4/11) : 06 66 69 48 00, ou

Voir flyer

