Stages d'été - 16ème Festival Tango de Crest (26400)

Rédigé le Mercredi 17 Mai 2017 | Lu 11 fois







1) 16ème édition de nos Stages d'été et Festival de Crest (26). Jenny & Guy et leurs invités:

En juillet, Patricia Hilliges et Matteo Panaro de Florence, Mira et Andrés de Pfungstadt, Jenny et Guy et l'Orchestre ";La Marca Cuarteto"!

En août, Sofia Netertou et Elias Anastasiou d'Athènes et Alejandra Heredia et Mariano Otero de Madrid, Jenny et Guy et l'Orchestres "La Marca";



Deux fois 6 jours de stages et de Milongas! Auberges espagnoles midi et soir, apéros tango en plein air, initiations gratuites, baignades dans la Drôme... et surprises. Une combinaison de Vacances et Tango!



Carole et Olivier vous proposeront leurs chaussures Olica en juillet... et Isabelle France Tango en août. Yannick Tango en août avec son stand de vêtements.

Ateliers chaque jour de 11h à 19h30.

Milongas chaque soir à partir de 21h30 - les mercredis 19/7 et 9/8, milongas gratuites en plein air (21h).

Samedi 22/7 et 12/8, Grand bal/Milonga finale avec concert et show.



Lieu des stages: Salle Coloriage, Espace Soubeyran - Ecole Georges Brassens, avenue Jean Jaures - Espace Crest Actif, Quai Bérangier de la Blache, Crest (26400)

Lieu des Milongas: Salle Coloriage, Espace Soubeyran.



Flyers Programmes, bulletin d'inscription et liste d'hébergement sur demande



2) Et pour terminer la saison, la 10ème édition de notre FESTIVALITO CANYENGUE (+ Milonga etTango), les 1, 2, 3 Septembre.



3 jours de stages et Milongas.



Ce Stage se déroulera à Crest dans la salle Coloriage, Espace Soubeyran ( magnifique plancher)



Milongas les Vendredi 1 (21h), Samedi 2 (21h30) et Dimanche 3 septembre (20h30) - Parking. (PAF 5€ - gratuit stagiaires),

Repas sur place midi et soir pour ceux qui le désirent: auberge espagnole, chacun apporte quelque chose et on partage. Pour ceux qui préfèrent, les restaurants du centre ville sont tout près.



Au programme, Canyengue surtout.. mais aussi Milonga et Tango. Nous vous attendons nombreux...



Les cours (chaque jour):

11h-12h30: Canyengue 1*

14h-15h30: Milonga

15h30-17h: Canyengue 2*

''17h-17h30: Pause thé, café, biscuits....''

17h30-19h: Atelier Spécial Tango Technique

• Canyengue 1-2 : ces cours sont en progression sur les 3 jours, ce qui permet d’avoir un stage intensif sur le week end de 6 cours d’1h30. Nous recommandons ce principe pour ceux qui démarrent le Canyengue et pour ceux qui désirent approfondir le travail. Pour ceux qui dansent déjà bien et qui ne désirent pas un travail aussi intensif, il est possible de choisir Canyengue2 seulement (3 cours d’1h30).



Jenny et Guy

http://blog.tangomadame.fr

tangomadame@orange.fr

0033 (0)4 75 60 39 09 / (0)6 08 54 62 35 / (0)6 88 57 47 74

Facebook:





1) 16ème édition de nos Stages d'été et Festival de Crest (26). Jenny & Guy et leurs invités:En juillet, Patricia Hilliges et Matteo Panaro de Florence, Mira et Andrés de Pfungstadt, Jenny et Guy et l'Orchestre ";La Marca Cuarteto"!En août, Sofia Netertou et Elias Anastasiou d'Athènes et Alejandra Heredia et Mariano Otero de Madrid, Jenny et Guy et l'Orchestres "La Marca";Deux fois 6 jours de stages et de Milongas! Auberges espagnoles midi et soir, apéros tango en plein air, initiations gratuites, baignades dans la Drôme... et surprises. Une combinaison de Vacances et Tango!Carole et Olivier vous proposeront leurs chaussures Olica en juillet... et Isabelle France Tango en août. Yannick Tango en août avec son stand de vêtements.Ateliers chaque jour de 11h à 19h30.Milongas chaque soir à partir de 21h30 - les mercredis 19/7 et 9/8, milongas gratuites en plein air (21h).Samedi 22/7 et 12/8, Grand bal/Milonga finale avec concert et show.Lieu des stages: Salle Coloriage, Espace Soubeyran - Ecole Georges Brassens, avenue Jean Jaures - Espace Crest Actif, Quai Bérangier de la Blache, Crest (26400)Lieu des Milongas: Salle Coloriage, Espace Soubeyran.Flyers Programmes, bulletin d'inscription et liste d'hébergement sur demande2) Et pour terminer la saison, la 10ème édition de notre FESTIVALITO CANYENGUE (+ Milonga etTango), les 1, 2, 3 Septembre.3 jours de stages et Milongas.Ce Stage se déroulera à Crest dans la salle Coloriage, Espace Soubeyran ( magnifique plancher)Milongas les Vendredi 1 (21h), Samedi 2 (21h30) et Dimanche 3 septembre (20h30) - Parking. (PAF 5€ - gratuit stagiaires),Repas sur place midi et soir pour ceux qui le désirent: auberge espagnole, chacun apporte quelque chose et on partage. Pour ceux qui préfèrent, les restaurants du centre ville sont tout près.Au programme, Canyengue surtout.. mais aussi Milonga et Tango. Nous vous attendons nombreux...Les cours (chaque jour):11h-12h30: Canyengue 1*14h-15h30: Milonga15h30-17h: Canyengue 2*''17h-17h30: Pause thé, café, biscuits....''17h30-19h: Atelier Spécial Tango Technique• Canyengue 1-2 : ces cours sont en progression sur les 3 jours, ce qui permet d’avoir un stage intensif sur le week end de 6 cours d’1h30. Nous recommandons ce principe pour ceux qui démarrent le Canyengue et pour ceux qui désirent approfondir le travail. Pour ceux qui dansent déjà bien et qui ne désirent pas un travail aussi intensif, il est possible de choisir Canyengue2 seulement (3 cours d’1h30).Jenny et Guy0033 (0)4 75 60 39 09 / (0)6 08 54 62 35 / (0)6 88 57 47 74Facebook: http://www.facebook.com/jennyfaugier.guymarrec Pièce jointe.pdf (168.29 Ko)