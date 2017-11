Stages d'Hiver et Réveillon Tango à Privas (07) - 15ème édition

STAGES D'HIVER et REVEILLON - XVème édition, à Privas et Flaviac (07).

Nos danseurs invités cette année: Chloé Theodoropoulou et Dionisis Theodoropoulos! Ils viennent d’Athènes, beaucoup d’entre vous les connaissent déjà et les apprécient car ce sont de superbes danseurs, avec une énergie comme on aime, une pédagogie à toute épreuve et beaucoup d’humour et de gentillesse! Ne manquez pas cet événement et ces danseurs magnifiques….



PROGRAMME: Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, chaque couple (Jenny/Guy, Chloe/Dionisis) donnera 3 cours par jour qui sont en progression sur les 3 jours.

Les stagiaires sont prioritaires pour l’inscription au Réveillon du 31 décembre.

Selon la demande, nous mettrons en place des cours spéciaux pour les débutants avec un couple supplémentaire d’intervenants, n’hésitez donc pas à nous solliciter si vous êtes débutants et que ces 3 jours de stages vous intéressent (URGENT).

- Mercredi 27 décembre, MILONGA d'accueil à la MJC de Privas (07) – à partir de 20h30.

- 28, 29, 30 décembre ... trois jours de stages, et cours variés avec Jenny et Guy et Chloe et Dionisis.

- Pratiques/ateliers chaque jour (journée).

- MILONGAS ouvertes à tous chaque soir à partir de 21h30 les 28, 29, 30 décembre (PAF 5 euros, Gratuit stagiaires).

- Dimanche 31 décembre*, Grande nuit du Réveillon avec repas.

- Lundi 1 janvier, Despedida à partir de 13 heures ... on range, on nettoie, on finit les restes, on danse..



* Grande nuit du Réveillon avec repas (Repas sur réservation uniquement - Parité H/F danseurs exigée) ... et GRAND BAL de la SAINT SYLVESTRE à partir de 21h30. Surprises, démos, spectacle ....



Nous comptons sur vous pour rendre cette soirée encore plus surprenante, en préparant, sketch, chanson,

... vos prestations seront toutes les bienvenues. C'est le moment de laisser libre cours à votre imagination, vos délires ou vos envies (pour ceux qui le veulent bien).



Repas du Réveillon en Auberge semi-espagnole. Nous demandons aux participants de bien vouloir apporter

une ENTREE et/ou du FROMAGE et/ou un DESSERT.



NOUS ASSURONS: l’apéritif et les amuse-gueule, le plat principal (chaud), vin, champagne, café et thé.



Lieux :

Stages : MJC de Privas, rue André Philip (07)

Milongas les 27, 28, 29 Décembre : MJC de Privas

Milonga 30 décembre : Salle du Gaucher - 07000 Flaviac

REVEILLON, 31 décembre et despedida 1 janvier: Salle du Gaucher - 07000 Flaviac



Renseignements et dépliants papier ou mail sur demande.

Jenny et Guy

http://blog.tangomadame.fr

0033 (0)4 75 60 39 09 / (0)6 08 54 62 35 / (0)6 88 57 47 74

Facebook: http://www.facebook.com/jennyfaugier.guymarrec



