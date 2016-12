Stages d'Hiver et REVEILLON Tango à Privas (07)

Rédigé le Dimanche 13 Novembre 2016 à 14:09 | Lu 794 commentaire(s)







STAGES d'HIVER et REVEILLON - XIVème édition, à Privas et Flaviac (07).

Nos danseurs invités cette année, Gisela Graef Marino & Sergio Molini viennent de Bruxelles. Ils sont argentins et parlent parfaitement français.

Sergio, c’est la force tranquille et Gisela l’élégance touchante ; leur style « Tango salon »comble les exigences du tango traditionnel tout en intégrant les apports de la modernité. Nous les avons rencontrés il y a bientôt 15ans, nous les avons aimés, et nous avons sympathisé ! Nous vous proposons de partager cette amitié qui nous lie depuis en même temps que leur art.



PROGRAMME: Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, chaque couple (Jenny et Guy, Gisela et Sergio) donnera 3 cours par jour qui sont en progression sur les 3 jours.

♦♦ Les stagiaires sont prioritaires pour l’inscription au Réveillon du 31 décembre.

> Selon la demande, nous mettrons en place des cours spéciaux pour les débutants avec un couple supplémentaire d’intervenants, n’hésitez donc pas à nous solliciter si vous êtes débutants et que ces 3 jours de stages vous intéressent (URGENT).



- Mardi 27 décembre, MILONGA d'accueil à la MJC de Privas (07) – à partir de 20h30.

- 28, 29, 30 décembre ... trois jours de stages, travail intensif ou… cool, et cours variés. Nous vous demandons instamment de respecter les niveaux des cours proposés lors des inscriptions. N’hésitez pas à nos contacter pour le choix des niveaux.

- Pratiques/ateliers chaque jour (journée).

- MILONGAS ouvertes à tous chaque soir à partir de 21h30 les 28, 29, 30 décembre.

- Samedi 31 décembre, Grande nuit du Réveillon avec repas (Repas sur réservation uniquement - Parité H/F exigée) ... et GRAND BAL de la SAINT SYLVESTRE à partir de 21h30. Surprises, démos, spectacle .... DJ. Luz Pasos !

- Dimanche 1 janvier, Despedida à partir de 13 heures ... on range, on nettoie, on finit les restes, on danse...



Lieux :

- Stages : MJC de Privas, rue André Philip (07) (à côté du commissariat de police)

- Milongas les 27, 28, 29 Décembre : MJC de Privas

- Milonga 30 décembre : Salle du Gaucher - 07000 Flaviac

- REVEILLON, 31 décembre et despedida 1 janvier: Salle du Gaucher - 07000 Flaviac



Jenny & Guy

http://blog.tangomadame.fr

0033 (0)4 75 60 39 09 / (0)6 08 54 62 35 / (0)6 88 57 47 74

Facebook: http://www.facebook.com/jennyfaugier.guymarrec





Pièce jointe.PDF (359.84 Ko)







Dans la même rubrique : < > AIX EN PROVENCE INTERNATIONAL TANGO FESTIVAL CROISIERE TANGO EN MER BALTIQUE DU 03/05/2017 AU 13/05/2017 - CROISIERE TANGO EN GRECE DU 18/06 AU 25/06/2017