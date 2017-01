Stage et Milonga d'exception à RIOM (63200) SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 FÉVRIER 2017 avec Christine LAMBERT & Antonio LLAMAS

Stage et Milonga d'exception à Riom (63200)



SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 FÉVRIER 2017



Avec



Christine LAMBERT & Antonio LLAMAS

Harmonia Tango (64)





L’association Tango Volcanique RIOM vous invite au Centre de Danse Christine Darnet, à un stage de Tango Argentin et à une Milonga d’exception, mêlant apprentissage et festivité !



Quelques mots sur nos maestros Antonio & Christine :



Leur tango est authentique, basé sur l’élégance, la sobriété, la qualité musicale et l’écoute, la marche et la qualité de l’abrazo, dans la plus pure tradition du style « Salon ».

Antonio et Christine, ce sont 25 ans d’expérience dans l’enseignement de la danse.

Danseurs professionnels, chorégraphes, Dj, producteurs de spectacles,

directeurs de leur école de danse à Biarritz et à Dax,

ils sont reconnus pour leur pédagogie et la précision de leur enseignement.



Programme du Stage:



Samedi 4 Février



Lieu :Maison des Associations, 27 place de la Fédération, 63200 Riom



14h00 - 15h30 : Valse (de débutant à 3 ans de tango)

15h45 – 17h15 :Tango couple - Thème sur la Musicalité (3 ans de tango et plus)

17h30 – 19h00 : Technique H/F en simultané (3 ans de tango et plus)



Dimanche 5 février



Lieu :Maison des Associations, 27 place de la Fédération, 63200 Riom



14h30 – 16h00 :Thème sur la rythmique de la Milonga (3 ans de tango et plus)

16h15 – 17h45 : Tango (de débutant à 3 ans de tango)





Samedi 4 février de 20h30 à 3h00 : Milonga



Auberge espagnole (Boissons offertes)



Lieu : Centre de danse Christine Darnet, Rue Maurice Berger, 63200 Riom

Animation musicale : Antonio LLAMAS & DJ Paul (Tango Volcanique Riom).



Démonstration de Christine LAMBERT & Antonio LLAMAS



Tarifs:



Entrée Milonga + Démo : 15 €/personne

Supplément 4 cours : 40 €/personne

Supplément 3 cours : 30 €/personne

Supplément 2 cours : 25 €/personne

Supplément 1 cours : 15 €/personne



Inscriptions :



Inscription obligatoire avant le 30 Janvier 2017

jakline.penloup@gmail.com

Contact tel : Jacqueline 06.52.01.11.49

Indiquez vos noms, prénoms, ateliers choisis et nombre de personnes.

Couples souhaités, personnes seules en liste d’attente.



Validation de votre inscription à réception de votre règlement :



-Règlement par chèque (à l’ordre de Tango Volcanique Riom), à adresser à :

Jacqueline PENLOUP

5, rue Clos Perret

63100 Clermont-Ferrand



- Règlement par CB (via le site de réservation en ligne « Le pot commun »



https://www.lepotcommun.fr/billet/zrjmi5nb#?participantsPage=1&transfersPage=1



«L’association Tango Volcanique Riom se réserve le droit d’annuler le stage en cas de force majeure, suite à un événement non prévisible, et de rembourser les prestations prépayées qui ne peuvent pas être honorées»



Liens utiles :



Restauration

Restaurant Grill Le Liberty (à 2 km de la Maison des Associations et 1.5 km du Centre de Danse Christine Darnet)

Centre Commercial Riom Sud, Avenue de Clermont, 63200 Ménétrol



Cafeteria Restodine (à 200 m de la Maison des Associationset 1.5 km du Centre de Danse Christine Darnet)

7 Boulevard de la Liberté, 63200 Riom



Hébergement

Office de Tourisme de Riom Limagne

270 place de la Fédération, 63200 Riom.

Tel : +33 (0)4.73.38.59.45

Mail : contact@tourisme-riomlimagne.fr

Web : http://www.tourisme-riomlimagne.fr/



Venir à Riom

http://www.tourisme-riomlimagne.fr/utile-pratique/accestransports#Titre_1











