Stage d'été à Labeaume - Du 8 au 12 juillet 2017

Stage d'été à Labeaume (Ardèche)

DU 8 AU 12 JUILLET 2017

Niveau débutants/intermédiaires



Stage animé par François Saulnier (France)

et Lucia Lerendegui (Argentine)



LE LIEU

Blottie contre ses falaises calcaires vieilles de plusieurs millénaires, Labeaume est une vraie oasis dans un paysage de garrigues accidentées. Situé aux contreforts des Cévennes, ce village de caractère d’Ardèche est connu pour sa rivière tortueuse et ses reliefs hauts en couleurs… Un site propice à l’évasion, la baignade et la créativité



LE PROGRAMME

14h de cours + 3h de pratique tous les soirs + 1 grand bal



Samedi 8 juillet

21h - 24h : soirée d'ouverture



Du dimanche 9 au mercredi 12 juillet

10h30 - 12h : atelier matinal avec thème spécifique (musicalité, expressivité, travail sur l’abrazo, valse, milonga)

17h30 - 19h30 : atelier tango (travail séquentiel orienté pour le bal)

21h - 24h : pratique libre, ouverte à tous les participants



GRAND BAL SALLE DU RECATADOU

Pour ponctuer la semaine, une milonga exceptionnelle au bord des jardins suspendus de Labeaume, avec démonstration des maestros : mercredi 12 juillet, de 21h à 2h.



TARIFS

195 euros par personne



HEBERGEMENT

Pour l'hébergement, nous vous conseillons de regarder au plus vite, la région étant très touristique.

Le site de l'office de tourisme du pays ruomsois recense gîtes, campings, chambres d'hôtes et hôtels.

http://www.ot-pays-ruomsois.com/



INFO ET INSCRIPTIONS

06 61 89 89 99

abrace@live.fr

http://tangoversailles.blogspot.com.ar/











