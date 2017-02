Stage d'été à Barjac (Gard) - DU 6 AU 11 AOÛT 2017

Niveau intermédiaires/avancés



Stage animé par François Saulnier (France)

et Lucia Lerendegui (Argentine)



LE LIEU

Barjac, village médiéval choyé par le climat méditerranéen, est encastré entre les gorges de la Céze et de l’Ardèche, les Cévennes et la garrigue nîmoise. Un enchantement, source de détente et d’inspiration artistique.



LE PROGRAMME

14h de cours + 3h de pratique tous les soirs + grand bal au château



Dimanche 6 août

21h - 24h : soirée d'ouverture



Du lundi 7 au vendredi 11 août

10h30 - 12h : atelier matinal avec thème spécifique (musicalité, expressivité, travail sur l’abrazo, valse, milonga)

18h - 19h30 : atelier tango (travail séquentiel orienté pour le bal)

21h - 24h : pratique libre, ouverte à tous les participants



GRAND BAL AU CHATEAU

Pour ponctuer en beauté la semaine, une milonga exceptionnelle au château de Barjac, avec démonstration des maestros : vendredi 11 août de 21h à 1h.



TARIFS

195 euros par personne



HEBERGEMENT

Pour l'hébergement, nous vous conseillons de regarder au plus vite, la région étant très touristique.

Le site de l'office de tourisme de Barjac recense gîtes, chambres d'hôtes et hôtels.

http://www.tourisme-barjac-st-privat.com/annuaire.html



INFO ET INSCRIPTIONS

06 61 89 89 99

abrace@live.fr

http://tangoabarjac.blogspot.com.ar/









