Stage à Saintes (Charente-Maritime) avec Patrick Arellano et Giannina Roncagliolo - Soirée Milonga exceptionelle

Rédigé le Mardi 2 Mai 2017 | Lu 15 fois







Les 17 et 18 juin 2017, au Bowling de Saintes, stage avec Patrick Arellano et Giannina Roncagliolo.

Le 17 juin 2017 soir Milonga avec démonstrations des maestros, DJ, grand parking, bar...



Le stage se déroule au Bowling de Saintes, détail des cours et prestations sur l'affiche

Tarifs : Par cours : 30 € par couple – Milonga : 12 € par personne

Pass spécial samedi : tous les cours + Milonga : 95 € par couple

Pass stage complet : tous les cours samedi & dimanche + Milonga : 140 € par couple



Cours privés sur RDV le 18 matin , nous contacter directement.

Personne solo, nous contacter directement.



Saintonge Tango & Milonga

courriel : saintango17@free.fr

site : http://saintango.fr/

05 46 26 87 94 - 06 50 42 15 08