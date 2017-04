Stage-Vacances Tango à Sienne Du 2 au 5 juin 2017 avec Fabrizio Chiodetti et Amira Campora

Studio Tango Argentino propose une fois de plus un voyage dans la Renaissance italienne pour allier l’Histoire de l’Art et l’Art du Tango.



Nous avons choisi une destination prestigieuse, Siena, une des plus anciennes républiques de notre histoire, qui se battait avec Florence pour la suprématie dans les arts.

Une ville de positions et d’oppositions avec ses batailles entre guelfes et gibelins et ses contrades qui encore aujourd’hui s’affrontent lors du célèbre Palio, la course de chevaux la plus connue dans le monde qui date du moyen âge, qui se prépare dans la ville durant une année entière et qui n’a jamais cessé de stupéfier les spectateurs, qui surviennent des quatre coins de la planète.

De plus qui n’a jamais rêvé de la douceur de ses collines ?

De voir et goûter les vignes du noble Chianti ?

De respirer l’air pétillant de la campagne toscane et s’illuminer de sa lumière dorée ?



Programme Arrivé Vendredi 2 juin Accueil et découverte du site et des chambres

19h00 / 20h30 Cours de tango

21h Milonga de bienvenue

Samedi 3 jun 17h00 / 19h00 cours de Tango

19h00 / 20h00 Pratique

Milonga à l’extérieur dans une des milongas organisées par les tangueros locaux

Dimanche 4 juin 17h00 / 19h00 cours de Tango

19h00 / 20h00 Pratique

Dîner dans un restaurant traditionnel

Milonga à l’extérieur dans une des milongas organisées par les tangueros locaux Lundi 5 juin 10h00 / 12h00 cours de Tango

12h00 / 13h00 Pratique

Repas de fin de stage

Retour en France

Tarifs Programme entier : 420 euros Sont inclus : - L’hébergement en chambre simple, double ou triple

- Tous les cours de tango et pratiques

- Les Milonga (sur place)



Sont exclus :

- Le voyage aller/retour et transport (covoiturage possible)

- Les repas

- Les Milongas à l’extérieur



Places limitées, pré-inscription par mail infos@studiotangoargentino.com ,

Intervenants Deux artistes qui se rencontrent dans une vision commune du Tango Argentin, libres des carcans de style et d’étiquette, sensibles autant à l’aspect technique qu’à l’aspect le plus intime du tango dans la recherche perpétuelle d’une qualité de mouvement empreint de fluidité et délicatesse, de passion et d’élégance, d’intensité et d’inspiration.

Leur danse porte l’attention sur l’intensité de la communication entre les deux corps en abandonnant toute idée de force et de tension dans le guidage, à la recherche d'une fine complicité dans les rôles.

Pour acquérir le juste équilibre entre tenue et relâchement, nous baserons le travail sur des exercices que nous avons expérimenté dans l’enseignement du théâtre et de la danse contemporaine, à la recherche de fluidité, simplicité, précision, rapidité, élégance naturelle et dans une interprétation personnelle de la musique que nous dansons et de ses accents.

Le but étant de réunir, comme dans un état de grâce, les relations avec le/la partenaire, la musique et l’espace pour profiter au mieux des instants d’émotion que nous offre le tango.

Fabrizio Chiodetti Danseur de formation contemporaine, né à Rome (Italie) et installé en France depuis 1991.

Travaille dans plusieurs compagnie : Philippe GENTY (1999-2001), Edwine FOURNIER 2004-2013) Andrea DAVIDSON (1998), Sophie MATHEY (1994), Karine SAPORTA (1992).

Depuis 2002 crée les Compagnies « Phénomène T » et « Studio Tango Argentino » à Lyon au sein des quelles réalise un travail de danseur et aussi de chorégraphe et collabore avec la Compagnie Tangible à Paris sur plusieurs spectacles : Inconsolable mais vivant (2004-2006) 100% Tortue (2008 - 2010), Sortie de chantier (2011 - 2013).

Il pratique et enseigne le Tango Argentin, le Tango-Contact et la danse contemporaine.

En Tango il danse en démonstration avec plusieurs danseuses dont Carmela Acuyo, Moira Daloia, Karina Colmeiro, Cristina Cortés, Natalia Almada, Francesca Campitelli, Elisa Merli, Eliane Riegner, Rosa Corisco, Gabriela Fernandez, Josefina Stellato. C.V. complet sur Amira Campora

De nationalité Argentine, professeur d’expression corporelle, pédagogie de Jean Piaget et des sciences de l’éducation de l’Université de Buenos Aires.

Elle a commencé avec le tango en 1990 et a dansé dans les lieux typiques de tango situés dans le quartier de San Telmo à Buenos Aires. Elle a participé à l’œuvre « Marathon » au théâtre Colon. Ses formateurs furent les milongueros de la vieille école comme Pupi Castello, Juan Bruno et les maitres comme Copes, Pepito Avellaneda, Todaro, Graciela Gonzalez, Vanina Bilous, etc. Aujourd’hui, elle retransmet la méthode de Gustavo Naveira.

Elle a vécu 13 ans en Allemagne, a travaillé avec Michal Domke au studio « La Milonga » à Brême. Elle s’est ainsi faite connaitre dans toute l’Europe et a été une des pionnières de « la technique du rôle de la femme » en Allemagne.

Elle a été la partenaire de Omar Vega. Elle a participé au film « la leçon de tango »

Elle a participé au festival Cambalache avec “Tankomik” (festival de tango comique) au Misterio-Tango à Buenos Aires.

Elle est la créatrice de sa propre méthode d’enseignement “Tango fondamental”, orientée sur l’observation de l’élève, adaptée à son niveau, donnant les outils pour motiver et enrichir sa danse.

