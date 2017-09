Stage-Vacances Tango à Matera (Basilicate) du 1 au 5 nov. 2017 avec Marcela Szurkalo et Fabrizio Chiodetti

Rédigé le Mardi 19 Septembre 2017 | Lu 14 fois











Tarifs Programme entier : 350 euros en chambre double, 250 euros en dortoir Sont inclus : - L’hébergement en chambre double ou en dortoir

- Les petits déjeuners

- Tous les cours de tango et pratiques

- Les Milonga (sur place)

- Les taxes de séjour

Sont exclus - Le voyage aller/retour et transport

- Les repas du midi et du soir

- Les Milongas à l’extérieur du site



Places limitées, pré-inscription par mail infos@studiotangoargentino.com ,

puis envoi d’arrhes de 150 euros par chèque ou par virement à Studio Tango Argentino avant le 20 octobre 2017.



Intervenants Deux artistes qui se rencontrent dans une vision commune du Tango Argentin, libres des carcans de style et d’étiquette, sensibles autant à l’aspect technique qu’à l’aspect le plus intime du tango dans la recherche perpétuelle d’une qualité de mouvement empreint de fluidité et délicatesse, de passion et d’élégance, d’intensité et d’inspiration.

Leur danse porte l’attention sur l’intensité de la communication entre les deux corps en abandonnant toute idée de force et de tension dans le guidage, dans l’écoute et dans la réponse. Programme entier : 350 euros en chambre double, 250 euros en dortoir- L’hébergement en chambre double ou en dortoir- Les petits déjeuners- Tous les cours de tango et pratiques- Les Milonga (sur place)- Les taxes de séjour- Le voyage aller/retour et transport- Les repas du midi et du soir- Les Milongas à l’extérieur du siteDeux artistes qui se rencontrent dans une vision commune du Tango Argentin, libres des carcans de style et d’étiquette, sensibles autant à l’aspect technique qu’à l’aspect le plus intime du tango dans la recherche perpétuelle d’une qualité de mouvement empreint de fluidité et délicatesse, de passion et d’élégance, d’intensité et d’inspiration.Leur danse porte l’attention sur l’intensité de la communication entre les deux corps en abandonnant toute idée de force et de tension dans le guidage, dans l’écoute et dans la réponse.



Le but étant de réunir, comme dans un état de grâce, la conscience de la relation avec le/la partenaire, la musique et l’espace pour profiter au mieux des instants d’émotion que nous offre le tango. Fabrizio Chiodetti Né à Rome, après une formation de danseur contemporain en Italie dans plusieurs structures dont l’Aterballetto de Reggio Emilia et le travail en tant que danseur interprète dans les compagnies Wendell Wells Dance Theater et Imago Lab, il s’installe en France d’abord à Paris, puis à Lyon où il vit et travaille en partageant son temps entre danse contemporaine et tango argentin depuis plus de 20 ans.

En France il a collaboré avec plusieurs compagnies de danse et de théâtre telles que P. Genty, K. Saporta, Théâtre du Soleil, Cie Tangible.

Dans le tango il tisse un lien marquant depuis 15 ans avec E. Cappussi et M. Flores avec lesquels il partage sa vision artistique du tango. Il pratique et enseigne le Tango-Contact et le Tango Sensible (



Marcela Szurkalo

Artiste polyvalente, danseuse, chorégraphe, comedienne et chanteuse argentine né à Buenos Aires.

Formée à la danse depuis toute petite, sa formation passe par la danse classique, contemporaine, folklore argentin et tango. Ses maitres sont : Esther e Mingo Pugliese, Gloria y Eduardo, Carlos Rivarola, Raul Bravo, Gustavo Naveira e Giselle Anne. Sa formztion se complète avec ‘boleadoras’, ‘bombo fantasia’, acrobatie pour le tango, théâtre et chant.

Directrice du Studio di Danze “Araucan, elle danse pour le Cie “Ballet Brandsen” e del “Ballet folclorico Nacional dell’Argentina” et partage la scène avec des artistes tels que Mercedes Sosa, Mariano Mores, Horacio Ferrer, Osvaldo Zotto, Orchestra Otros Aires, Orchestra Jose Collangelo, Orchestra Carlos Galvan, Hugo Marcel, Ariel Ramirez, Eduardo Bergara Leumann, Horacio Ferrer, Antonito Tarragò Ros.

Depuis 2003 elle est basée à Rome où elle enseigne le Tango Argentin avec sa propre méthode, synthese des toutes les disciplines dont elle s’est formée. Pour acquérir le juste équilibre entre tenue et relâchement, nous baserons le travail sur des exercices que nous avons expérimenté dans l’enseignement de la danse contemporaine, la danse contact-impro, le théâtre physique et le folklore argentin, à la recherche de fluidité, simplicité, précision, rapidité, élégance naturelle et dans une interprétation personnelle de la musique que nous dansons et de ses accents.Le but étant de réunir, comme dans un état de grâce, la conscience de la relation avec le/la partenaire, la musique et l’espace pour profiter au mieux des instants d’émotion que nous offre le tango.Né à Rome, après une formation de danseur contemporain en Italie dans plusieurs structures dont l’Aterballetto de Reggio Emilia et le travail en tant que danseur interprète dans les compagnies Wendell Wells Dance Theater et Imago Lab, il s’installe en France d’abord à Paris, puis à Lyon où il vit et travaille en partageant son temps entre danse contemporaine et tango argentin depuis plus de 20 ans.En France il a collaboré avec plusieurs compagnies de danse et de théâtre telles que P. Genty, K. Saporta, Théâtre du Soleil, Cie Tangible.Dans le tango il tisse un lien marquant depuis 15 ans avec E. Cappussi et M. Flores avec lesquels il partage sa vision artistique du tango. Il pratique et enseigne le Tango-Contact et le Tango Sensible ( www.studiotangoargentino.com Artiste polyvalente, danseuse, chorégraphe, comedienne et chanteuse argentine né à Buenos Aires.Formée à la danse depuis toute petite, sa formation passe par la danse classique, contemporaine, folklore argentin et tango. Ses maitres sont : Esther e Mingo Pugliese, Gloria y Eduardo, Carlos Rivarola, Raul Bravo, Gustavo Naveira e Giselle Anne. Sa formztion se complète avec ‘boleadoras’, ‘bombo fantasia’, acrobatie pour le tango, théâtre et chant.Directrice du Studio di Danze “Araucan, elle danse pour le Cie “Ballet Brandsen” e del “Ballet folclorico Nacional dell’Argentina” et partage la scène avec des artistes tels que Mercedes Sosa, Mariano Mores, Horacio Ferrer, Osvaldo Zotto, Orchestra Otros Aires, Orchestra Jose Collangelo, Orchestra Carlos Galvan, Hugo Marcel, Ariel Ramirez, Eduardo Bergara Leumann, Horacio Ferrer, Antonito Tarragò Ros.Depuis 2003 elle est basée à Rome où elle enseigne le Tango Argentin avec sa propre méthode, synthese des toutes les disciplines dont elle s’est formée.



En tant que danseuse elle a participé au “Premio Via Condotti” a Palazzo Torlonia, au tour de Biagio Antonacci en 2012 e 2013”, aux spectacles “Napoletango” de Giancarlo Sepe, Ensalada portegna con Luis Bacalov, “Amletò, etc.

En tant que chorégraphe elle a participé “Patio Argentino” au ‘Tuscia opera Festival’ au “Maria de Buenos Aires” a Villa Adriana. Depuis 2015 elle est chorégraphe au Teatro Salone Margherita di Roma pour les spectacles “Locuratango” “Otra Luna te quiero te odio” en 2015, en 2016 “Nada mas que tango” et en 2017 “Gala tango”.

Elle a participé à la tournée internationale de la Cie Tango Spleen in Corea del Sud, et Vietnam et elle a donné une conference sur l’histoire du tango à l’Université de Hanoi.

Ses dernières créations interdisciplinaires sont “Tangomalambo” et “El cuerpo, una vida de imagenes” avec tango, chant, folklore argentin, percussions, musique et peinture en live en 2016-17.

www.marcelaszurkalo.it









Envie de repartir en vacance après l'été déjà écoulé??? Voici une excellente opportunité... En tant que chanteuse elle intègre les Orchestres La Bordona” e “Quartetango”, Federico Ferrandina.En tant que danseuse elle a participé au “Premio Via Condotti” a Palazzo Torlonia, au tour de Biagio Antonacci en 2012 e 2013”, aux spectacles “Napoletango” de Giancarlo Sepe, Ensalada portegna con Luis Bacalov, “Amletò, etc.En tant que chorégraphe elle a participé “Patio Argentino” au ‘Tuscia opera Festival’ au “Maria de Buenos Aires” a Villa Adriana. Depuis 2015 elle est chorégraphe au Teatro Salone Margherita di Roma pour les spectacles “Locuratango” “Otra Luna te quiero te odio” en 2015, en 2016 “Nada mas que tango” et en 2017 “Gala tango”.Elle a participé à la tournée internationale de la Cie Tango Spleen in Corea del Sud, et Vietnam et elle a donné une conference sur l’histoire du tango à l’Université de Hanoi.Ses dernières créations interdisciplinaires sont “Tangomalambo” et “El cuerpo, una vida de imagenes” avec tango, chant, folklore argentin, percussions, musique et peinture en live en 2016-17.Envie de repartir en vacance après l'été déjà écoulé??? Voici une excellente opportunité...