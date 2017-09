Stage Tango au Château de Ligoure

Rédigé le Lundi 18 Septembre 2017 | Lu 2 fois







Stage Tango au Château de Ligoure

17 au 24 Février 2018 – 8° édition

Organisé par Maria Rosa Hakimian et la Cie. Alternancia



Comme tous les ans depuis février 2012, nous organisons pendant la période des vacances d'hiver, notre 8° Stage Tango au Château de Ligoure.



Le Château de Ligoure est une demeure chaleureuse du XIXe siècle au sud de Limoges, niché dans un somptueux parc de 80 hectares



Au programme :

-Tango, valse, milonga (3 niveaux : débutant, intermédiaire, avancé)

-Technique hommes, technique femmes, technique de couple, technique du tango et ses codes, enchainements des pas, musicalité, sensibilité, pause, respiration, accélérations, altérations, gestion de l’espace dans le bal, enchaînements simples et complexes pour le bal et bien d’autres thèmes nécessaires à évoluer dans la technique et la sensibilité de cette danse passionnante …



Une semaine bercée dans l’univers du tango, à travers des cours de danse, conférences, projection de films, milongas du soir, dégustation des spécialités argentines…



Maestros : Maria Rosa HAKIMIAN - Philippe JOUBERTEAU, Charlotte MILLOUR – Maximiliano COLUSSI



Les petits plats dans les grands sont réalisés par Carlos & Isabelle



Tarif : 595 € (pension complète) - Prévoir le transport (possibilité de covoiturage)

Renseignement et réservation : 01 43 82 85 18 / 06 63 64 81 72 / aalternancia@gmail.com / www.cie-alternancia.fr



http://cie-alternancia.fr/stage-tango-chateau-de-ligoure-fevrier-2018/



Inscription en couple fortement conseillée