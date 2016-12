Stage Tango Argentin au Château de Ligoure

11 au 18 Février 2017

Organisé par Maria Rosa Hakimian & la Cie. Alternancia

Comme tous les ans depuis février 2012, nous organisons pendant la période des vacances d'hiver, notre 7° Stage Tango au Château de Ligoure.

Le Château de Ligoure est une demeure chaleureuse du XIXe siècle au sud de Limoges, niché dans un somptueux parc de 80 hectares

Au programme :

-Tango, valse, milonga (3 niveaux : débutant, intermédiaire, avancé)

-Technique hommes, technique femmes, technique de couple, enchaînements des pas, musicalité, sensibilité, pause, respiration, accélérations, gestion de l’espace dans le bal, enchaînements simples et complexes pour le bal et bien d’autres thèmes nécessaires à évoluer dans la technique et la sensibilité de cette danse passionnante …

Une semaine bercée dans l’univers du tango, à travers des cours de danse, conférences, projection des films, soirées dansantes, dégustation des spécialités argentines…

Cette année nous avons la joie de partager notre semaine Tango avec deux personnalités reconnues dans l’univers tanguero : Leonardo Cuello & Emmanuelle Honorin

-

Leonardo Cuello : Chorégraphe du film « El Ultimo Tango », et de la compagnie Leonardo Cuello, enseignant de la discipline Tango à l’UNA – Université National des Arts à Buenos Aires-Argentine)

-

Emmanuelle Honorin : journaliste, anthropologue de formation, co-auteur du « Dictionnaire passionné du tango »

Maestros : Maria Rosa Hakimian - Philippe Jouberteau

Patricia Pollarolo - Leonardo Cuello

Autour du Tango : Conférence-signature Emmanuelle Honorin

Les petits plats dans les grands sont réalisés par Carlos & Isabelle

Tarif : 590 € - Prévoir le transport (possibilité de covoiturage)

Renseignement & réservation : 01 43 82 85 18 / 06 63 64 81 72 /

Inscription en couple fortement conseillée