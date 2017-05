Séminaire de Tango Argentin Côte Basque -Biarritz 7, 8 et 9 Juillet 2017- avec Ernesto Balmaceda y Stella Baez

Rédigé le Mardi 30 Mai 2017 | Lu 18 fois





Séminaire de Tango Argentin Côte Basque

-Biarritz 7, 8 et 9 Juillet 2017-

Avec

Ernesto Balmaceda y Stella Baez (Buenos Aires)



Pour la 6ème année, nous avons l’honneur et le plaisir de recevoir nos amis Argentins Ernesto Balmaceda et Stella Baez

dans notre région Côte Basque pour un grand séminaire Tango !

En effet, en tournée en Europe, ils passeront quelques jours chez nous et dispenserons leur précieux enseignement

du Vendredi 7 au Dimanche 9 Juillet prochains.



Aussi retenez d’ores et déjà vos dates pour pouvoir nous rejoindre sur cet évènement exceptionnel !

Durant ce week-end il vous sera proposé des cours collectifs et particuliers, des milongas, et des démonstrations.

https://www.youtube.com/watch?v=niJzAlWYZBI

https://www.youtube.com/watch?v=M_IB31kX5PA



Lieu du Stage :

Parc des Sports D’Aguilera - Rue Cino Del Duca - 64200 Biarritz



Programme :



VENDREDI 7 JUILLET :

- 19h30 à 21h00 = Tango Inter.



- 22h MILONGA "Alas d’Tango"

Au centre de danse du Forum – 42 Chemin de Salbace - 64100 Bayonne.

Open bar et grignotages à volonté.

Dj Antonio (El Gato)





SAMEDI 8 JUILLET :

- 14h00 à 15h30 = TANGO Débutant / Inter.

- 15h45 à 17h15 = VALSE Inter / Avancé.

- 17h30 à 19h00 = TANGO Avancé.



- 22h MILONGA "Alas d’Tango"

Démonstration des maestros.

Au centre de danse du Forum – 42 Chemin de Salbace - 64100 Bayonne.

Open bar et grignotages à volonté.

Dj Antonio (El Gato)





DIMANCHE 9 JUILLET :

- 15h00 à 16h30 = VALSE Débutant / Inter.

- 16h45 à 18h15 = MILONGA Inter / Avancé.



- 22h MILONGA "Alas d’Tango"

Au centre de danse du Forum – 42 Chemin de Salbace - 64100 Bayonne.

Open bar et grignotages à volonté.

Dj Antonio (El Gato)





Tarifs :

Stage : 38€ / couple chaque atelier.



Milongas : Un bal 10€

2 Bals 16€

3 Bals 20€



Inscriptions Stage :

Inscriptions obligatoires uniquement par mail avant le 5 Juillet à info@studio-equilibre.com – harmonia64@bbox.fr

En indiquant vos noms, prénoms, ateliers choisis.

NB : Inscriptions validées à réception de votre paiement.

Chèque à l’ordre de harmonia Tango.



Adresse :

Harmonia

15 Impasse Ernest Lannèbere

Résidence Bayambia Bat B

64600 Anglet



NB : Parité obligatoire, personnes seules mises en liste d’attente, chercher un(e) partenaire est recommandé afin de pouvoir participer au séminaire.





Renseignements :

Christine Lambert, 06.12.43.54.76 - www.corps-et-graphia.fr

Antonio Llamas, 06.62.83.87.32 - www.harmoniatango64.com

Facebook : Christine Lambert (danse)

Facebook : Antonio Christine

Facebook : Antonio tango Dj