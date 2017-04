Séminaire Intensif Technique Femme et Couple - 13 et 14 Mai - Montpellier

Marina Marques Montpellier

Séminaire Intensif Technique Tango Femme & Couple

13 et 14 Mai



Samedi 13 Mai :

14h-17h Séminaire Intensif Technique Femme (3h)

17h30-19h30 Mini Séminaire Technique Couple (2h)



Dimanche 14 mai

13h45-16h45 Séminaire Intensif Technique Femme (3h)



Programme du Séminaire :

Personnalisation du mouvement et d’embellissements

Conscience corporelle générale

Equilibre et centre : la recherche de soi-même

À chaque pas, les pieds ne définissent pas un chemin mais une manière de marcher

L'Abrazo est un outil pour communiquer de l’émotion

Coordination et timing sont la clé du mouvement précis

Mouvements fluides : constante et accélération

Éléments du tango (marche, croisés, huits, voleos, tours…)

**les éléments dépendront de l'évolution des participants au séminaire



1 jour technique femme: 40 euros

2 jours technique femme: 60 euros

technique couple: 25 euros



à la Maison du tango - Celleneuve - 40 Rue Favre de Saint-Castor



Inscriptions :



Renseignements et Inscriptions :

-

- Événement facebook :

- Groupe Marina Marques Montpellier pour connaître les prochains stages/cours

https://www.facebook.com/groups/107240466423034/?fref=ts





