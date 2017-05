Séjours Tango Emilie et Pablo Tegli , Marrakech avec Octavio Fernandez 27/09 au 2/10 / Rajasthan 8 au 17/10

Rédigé le Mardi 23 Mai 2017 | Lu 1 fois







Séjour à Marrakech 27/09 au 2/10 2017 avec Octavio Fernandez , Emilie et Pablo Tegli



Emilie et Pablo vous proposent 1 séminaire de Tango à Marrakech ,

maestro invité: Octavio Fernandez!



-du 27 septembre au 2 octobre 2017





tango , détente, visite





Nous avons le plaisir de vous convier à ce séminaire tango dans un lieu d'exception : l'hôtel Beldi Marrackech...

L’Hôtel by Beldi installé au milieu de plusieurs hectares de jardins à l’ombre des arbres, avec ses maisons et ses riads, offre un très beau panorama sur l’Atlas .





http://beldicountryclub.com/fr/hotel







-détails des cours sur notre site



https://www.pabloemilieteglitango.com/untitled



En dehors du stage

* Flâner au bord de la piscine

* Profiter du spa et des jardins

* Visiter Marrakech, (Jardin Majorette,Medersa Ben Youssef , Musée de Marrakech, les souks, maison de la photographie...)





tarifs



hébergement en chambre double ou twin au Beldi dans la limite des places disponibles avec petits déjeuners + cours tango+milongas



*725 €/personne

supplément pension complète= 42 €/personne/jour

supplément chambre individuelle= + 435 €



ou



stage + milongas, seul sans hébergement:

*325 €/personne

hébergement dans un hôtel de votre choix





acompte de 325 € à verser à la réservation ,

le solde du séjour devra nous parvenir avant le 5 septembre

*possibilité de règlement en plusieurs fois( 3 ou 4 fois)

*inscription en couple ou seul(e) (nous pouvons vous aider à trouver un(e) partenaire si vous le souhaitez, ou quelqu'un pour partager la chambre).



Ce prix ne comprend pas les transports en avion et taxis, ni les soins au spa, ou autres activités en supplément.

possibilité de suivre des cours privés avec les intervenants

Accès en taxi à partir de l'aéroport de Marrakech (frais de taxi à votre charge, mais nous regrouperons les participants pour limiter ces frais).

service de taxi disponible à l'hôtel







infos et inscriptions



emiliequiroga@hotmail.com

+ 33 (0)6.66.69.48.00

www.pabloemilieteglitango.com



Séjour au Rajasthan du 8 au 17 octobre 2017 avec Emilie et Pablo et Autumn Tango festival à Delhi



8/10 arrivée /transfert aéroport/hôtel

-nuit à Delhi hôtel Méridien



9/10 -visite de Delhi le matin/ou farniente à l 'hôtel



-transfert à Jaipur par la route l'après midi



nuit à Jaipur au Samode Haveli

http://www.samode.com/samodehaveli/

Samode Haveli, Jaipur, India. - Samode Palace

www.samode.com

Samode Haveli, Jaipur, India. An urban oasis in the historic walled city of Jaipur, Samode Haveli is a traditional Indian mansion set in a verdant garden with ...



10/10 visite du Wind Palace

-visite du fort Amber à dos d'éléphant

- visite du bazar en rickshaw et excursion au temple Galta

nuit à Jaipur au Samode Haveli



11/10 transfert à Agra, en route visite de Abhaneri , stop au palais de Bharatpur pour déjeuner , visite Fatehpursikri ,la cité moghole abandonnée ,



- Agra visite du Taj Mahal et du fort rouge



nuit à Agra au Radisson Blu



12/10 transfert à Delhi au Karma Lake Lands

pour: Autumn Tango Festival!

http://www.karmalakelands.com/gallery.html



13/10 14/10 15/10

4 jours de Tango avec Emilie et Pablo Tegli & Vivek et Eliana

12 de cours

3 milongas



16/10 départ et vol le soir(minuit ou 1h du matin donc 17/10 )





Tarifs:





1390 €/pers en chambre double (lit double ou twin) possibilité de partager la chambre



supplément chambre individuelle:

pr toute la durée du séjour: + 545 €

supplément chambre individuelle pour le tour: +315 €/pers

supplément chambre indiv pr le festival à Karma Lake lands : +230 €/pers

inclus:



petits déjeuners

Chauffeur

guide

forfait Tango festival



clôture inscriptions 31aout 2017

acompte de 400 € à verser à la réservation, et le solde à verser au plus tard le 31 aout 2017



**visa pour l'Inde





http://www.ambinde.fr/consular-services/e-visa



infos :





