Séjour Tango dans le Lot avec Los Giachello !

La Maquina Tanguera présente :



SÉJOUR TANGO DANS LE LOT !



Avec Maria Belén et Santiago Giachello

Au Bouyssou à 2h de Toulouse

Du vendredi 14 Juillet 2017 à partir de 15h,

au dimanche 16 Juillet 2017 jusqu’à 19h.



UN SÉJOUR TANGO INOUBLIABLE AVEC LOS GIACHELLO (Maria Belén et Santiago) !



À PARTIR DE 179€/pers TTC*! (*en demi pension)



La Maquina Tanguera vous donne rendez-vous au Bouyssou, petit hameau typique du Lot, pour un weekend très nature.



À deux pas de Figeac, dans un cadre bucolique et une ambiance conviviale, venez profiter d’un weekend détente : bals sous les étoiles, farniente à l’ombre, visites et randonnées pour ceux qui le souhaitent, cuisine familiale à base de produits frais du terroir,… le tout avec Maria Belén et Santiago, réputés pour leur virtuosité et leur chaleur humaine !



Détendez-vous, vous êtes en vacances…



Programme :



Vendredi 14 Juillet



- À partir de 15h, arrivée à La Maison des Enfants du Quercy, sur la commune du Bouyssou et cocktail de bienvenue !

- 16h à 17h30 : Cours niveau 1 (faux débutants/inter)

- 18h15 à 19h45 : Cours niveau 2 (inter/avancés)

- 19h30h à 21h30 : Dîner

- 21h 30 : Bal



(+pratique l’après-midi)



Samedi 15 Juillet



- 8h30 à 10h30 : Petit Déjeuner

- 12h à 14h : Déjeuner

- 14h à 15h30 : Cours niveau 1 (faux débutants/inter)

- 15h45 à 17h15 : Cours niveau 2 (inter/avancés)

- 19h30 à 21h30 : Dîner

- 21h30 : Bal avec un DJ invité



(+pratique l’après-midi)



Dimanche 16 Juillet



- 8h30 à 10h30 : Petit Déjeuner

- 12h à 14h : Déjeuner

- 13h30 à 15h : Cours niveau 1 (faux débutants/inter)

- 15h15 à 16h45 : Cours niveau 2 (inter/avancés)

- 17h : Bal et goûter de clôture



(+pratique l’après-midi)



Les Cours :



Un weekend tango en compagnie des incontournables maestros :

Maria Belén et Santiago Giachello !



Los Giachello c'est un couple pas comme les autres. Frère et sœur, ils débutent le tango dans leur petite enfance à Buenos Aires. Artistes de plus de 20 ans d'expérience, ils reviennent ensemble pour nous proposer un tango original, émouvant et musical où grâce et virtuosité ne font qu'un.

​

Si vous ne les connaissez pas encore, vous pouvez consulter leur site web : http://santiagogiachello.wixsite.com/losgiachello

Site internet de Maria Belén Giachello : http://www.mariabelengiachello.com/



Au cours de ce séjour, ils vous proposeront un cours de 1h30 par jour, avec deux niveaux différents :

- Faux débutant/Inter 1 : de 1 à 3 ans de tango

- Inter 2/Avancé : à partir de 3 ans de tango



En parallèle des cours, une practica sera proposée les après-midi dans une autre salle !



Maria Belén et Santiago Giachello en images : https://youtu.be/B9jNNLKVPE0



Les Bals :



Trois bals sont au programme de ce séjour :

Vendredi 14/07 : à partir de 21h30 avec DJ Gonzalo Bongiovanni

Samedi 15/07 : à partir de 21h30 avec un DJ invité

Dimanche 16/07 : à partir de 17h avec DJ Gonzalo Bongiovanni



Le Village :



Idéalement situé au cœur du Quercy, entre Figeac et Gramat dans le Lot, le Bouyssou est construit sur le versant ensoleillé d’une des collines du Limargue.

La campagne alentour est pleine de charme, avec son alternance de vallons boisés, de ruisseaux et de prés ouverts sur les vastes paysages du Causse et de l’Aveyron.



La Maison des Enfants du Quercy :



Cet ancien couvent, dont certaines parties datent du 12° siècle est géré par L’Association La Maison des Enfants du Quercy (loi 1901) créée en juin 2014. Soucieuse de s'inscrire dans l'histoire de la maison et du village, elle a repris le nom sous lequel le lieu était connu du temps où les enfants y étaient accueillis. Ce lieu de caractère ne manquera pas de vous enchanter !

Il dispose de grandes pièces, dont cinq chambres permettant d’accueillir une dizaine de stagiaires, d’une cuisine professionnelle et d’une salle à manger. Un potager et des espaces de détente entourent la maison.



Les cours auront lieu dans une salle avec parquet d’environ 60m2 au sein de la bâtisse.

Un parquet sera installé en plein air, vous permettant de danser sous les étoiles lors des bals !

C’est également le lieu où se dérouleront les practicas de l’après-midi.



Les Formules :



DEMI PENSION (Sans hébergement ni petit déjeuner)**

**Hébergement possible en chambre d’hôtes à partir de 60€ la nuit en chambre double dans les environs (voir site web)



- Déjeuner + Dîner

- 3 cours de tango

- 3 Bals



179€ TTC/pers



La formule en pension complète n'est plus disponible !

Pour les deux formules :

Vin compris au cours du repas + apéritif + thé et café dans la journée.



Tarif enfants (moins de 12 ans) :

- DEMI PENSION : 56€TTC/enfant



CONDITIONS :



Le transport de votre lieu de résidence au lieu du séjour est à votre charge exclusive.

Un acompte de 30% sera demandé lors de l’inscription (non remboursable).

SOLDE À RÉGLER entre le 15 Juin et le 1er Juillet.



Vous pouvez régler par chèque ou virement, auquel cas nous vous fournirons un RIB.

Merci d'adresser vos règlements à l'ordre de La Maquina Tanguera et l'adresse ci-dessous :

La Maquina Tanguera

1 rue des Braves

31300 TOULOUSE



Attention, le nombre de places est limité !



Pour plus d'informations sur Maria Belén et Santiago, le lieu, les cours ou l'hébergement, consultez notre page dédiée au séjour : https://sites.google.com/site/maquinatangueratoulouse/photosphere/sejour-tango



Nous acceptons les inscriptions sans partenaire dans la limite des places disponibles !



Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au 09 51 29 41 12 ou par mail à lamaquinatanguera@yahoo.fr



Au plaisir de partager ce séjour avec vous !