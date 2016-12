Saint-Sylvestre 2016 - Week-End tango Argentin à Riom (63)

Rédigé le Samedi 10 Décembre 2016 à 17:06 | Lu 279 commentaire(s)





Saint-Sylvestre 2016

3 Jours Festifs de Tango Argentin à Riom (63)



VENDREDI 30, SAMEDI 31DECEMBRE 2016

& DIMANCHE 1 JANVIER 2017



Avec



DJs Marc (Paris), Wim (Belgique) & Marcus (Moulins)





Venez exprimer toute votre passion du tango pour la saint-Sylvestre 2016.

3 DJ de renom animeront 3 jours de fête au rythme des milongas de Buenos Aires.

L’association Tango volcanique Riom vous assure d’un accueil des plus chaleureux

pour des après-midi et des nuits festives avec Valses, Tangos et Milongas

à consommer sans modération !



33 heures de musique !!!





Un large répertoire de musiques : tango argentin traditionnel, tango nuevo et des cortinas dansées.

Une salle originale avec sa décoration atypique et unique.

Plus de 100 m2 de dance floor (70m2 au sol + 35 m2 sur la scène).





Programme du week-end :



Vendredi 30 Décembre 2016 (12h de musique)



18h00 – 24h00 : Milonga Primera

24h00 – 06h00 : Milonga Seconda



Buvette organisée par notre association (boissons à partir de 1 € )





Samedi 31 Décembre 2016 (14 h de musique)



14h00 – 18h00 : Milonga Tercera

18h00 Apéro-Tango au Restaurant-Grill Le Liberty

19h00 – 21h00 : Repas de la St-Sylvestre (sur réservation à 19,50 €)

21h00 – 06h00 : Milonga de la St-Sylvestre (avec Champagne et Gâteau du Nouvel An)

06h00 – 07h00 : Soupe à l’oignon & Petit Déjeuner



Buvette organisée par notre association (boissons à partir de 1 € )



Dimanche 1er Janvier 2017 (7h de musique)



14h00 – 22h00 : Despedida

Auberge espagnole

(las señoras apportent du sucré, los señores du salé )





Lieu :

Salle de la Puce à l’Oreille, 16 Rue du Général Chapal, 63200 Riom





Tarifs :

Pass 3 jours, inclus :



Coupe de Champagne + Gâteau du Nouvel An + Soupe à l'oignon et Petit déjeuner :

tarif Pass de 75 € non adhérent, 70 € adhérent





Tarifs à la carte :



Accès Milonga du Vendredi 30/12 de 18h00 à 6h00 : 20 € non adhérent, 15 € adhérent



Accès Milonga du Samedi 31/12 de 14h00 à 18h00 : 15 € non adhérent, 10 € adhérent



Accès Milongas du Samedi 31/12 de 14h00 à 18h00 et de 21h à 6h00 : 50 € non adhérent, 45 € adhérent



Accès Milongas du Samedi 31/12 de 14h00 à 18h00 et de 21h à 6h00 + Milonga du Dimanche 01/01 de 14h00 à 22h00 : 65 € non adhérent, 60 € adhérent



Accès Milonga du Dimanche 01/01 de 14h00 à 22h00 : 20 € non adhérent, 15 € adhérent





Repas de la St-Sylvestre au Restaurant-Grill Le Liberty :

(Réservation avant le 19/12/16) : tarif de 19,50 €



Inscriptions :



Places limitées à 120 personnes

Inscriptions souhaitées avant le lundi 26 Décembre 2016

Contact Mail : jakline.penloup@gmail.com

Contact Tel : Jacqueline 06.52.01.11.49

Indiquez vos noms, prénoms, et nombre de personnes.

Validation de votre inscription à réception de votre règlement :



-Règlement par chèque (à l’ordre de Tango Volcanique Riom), à adresser à :

Jacqueline PENLOUP

5, rue du Clos Perret

63100 Clermont-Ferrand



- Règlement par CB (via le site de réservation en ligne « Le pot commun »



https://www.lepotcommun.fr/billet/6o8bcmbl





Liens utiles :



Restauration



Restaurant Grill Le Liberty (à 1.5 km de la Salle la Puce à L’oreille)

Centre Commercial Riom Sud, Avenue de Clermont, 63200 Ménétrol



Menu St-Sylvestre à 19,50 €



Kir pétillant ou cocktail sans alcool

*****

Mousseline de poisson aux trois épices et médaillon de saumon

Mesclun de salades

*****

Cuisse de canard confit par nos soins

Aux girolles

*****

Gratin de pommes fondantes

&

Endives braisées

*****

Vacherin glacé

Vanille et fruits de la passion

*****

+ 1 verre de vin (rouge, rosé ou blanc)

Service à table dans un cadre chaleureux.



Pour repas végétarien, nous le signaler.





Hébergement



Office de Tourisme de Riom Limagne

270 place de la Fédération, 63200 Riom.

Tel : +33 (0)4.73.38.59.45

Mail : contact@tourisme-riomlimagne.fr

Web : http://www.tourisme-riomlimagne.fr/





Venir à Riom

http://www.tourisme-riomlimagne.fr/utile-pratique/accestransports#Titre_1









Dans la même rubrique : < > AIX EN PROVENCE INTERNATIONAL TANGO FESTIVAL CROISIERE TANGO EN MER BALTIQUE DU 03/05/2017 AU 13/05/2017 - CROISIERE TANGO EN GRECE DU 18/06 AU 25/06/2017