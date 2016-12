STAGE samedi 28 et 29 janvier 2017 à CREST (Drôme)

Stage de Tango

Avec Mariano OTERO et Alejandra HEREDIA

Samedi 28 et Dimanche 29 JANVIER 2017 à CREST (Drôme)

Danseurs, professeurs et chorégraphes de tango et de folklore argentin. Basés à Madrid, ils se caractérisent par l’expressivité et la force de leur danse, ils ont travaillé en Espagne et à l’étranger.

Leur formation passe par le ballet classique, la danse contemporaine et le jazz. Ils suivent régulièrement des cours d'interprétation.

En 2010, ils ont participé au festival Calambache avec leur œuvre: "la Couture du Cœur, en 2012 ils furent un des couples participants au Congrès International de Tango Argentin. Ces deux événements internationalement reconnus ont lieu à Buenos Aires.

Invités dans le monde entier, ils enseignent et se produisent partout en démonstration, du Danemark à Séville, Vilnius, Lisbonne Vienne, etc....

Généreuse, classique, originale autant que flamboyante, leur danse couvre toutes les couleurs du Tango Argentin et enthousiasme toutes les assistances.

Stage et milonga dans grande salle avec parquet

Milonga du samedi soir : DJ Marc TOMASI

Plus d’informations, télécharger la plaquette du stage