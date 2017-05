STAGE INTENSIF / Sylvie et Nacer / 24-30 Juillet / AIX EN PROVENCE

IMMERSION TOTALE DANS UN TRAVAIL INTENSE avec Sylvie et Nacer



NIVEAUX

Avancés et Inters / Inscription en couple



« B.A.S.I.C.S. TANGO »

Balance – Axe – Spirale – Improvisation – Connexion – Souplesse



TYPE D’ABRAZO

Cerrado (fermé, « milonguero ») et abierto (ouvert)



PROPOSITIONS TECHNIQUES

en SOLO et en DUO au travers de différentes figures pour le bal :

Giro – Planeo - Sacada – Parada - Engancha – Calesita - Colgada

Travail autour de la marche en système parallèle et en système croisé



VOLUME GÉNÉRAL

27 heures = 21 heures de cours + 3 heures de pratiques dirigées + 3 heures de pratiques libres



LIEU

LE TANGOLOFT 563, avenue Jean Dalmas – Aix en Provence

Intra-muros / 10 mn à pieds du Centre-Ville / Bus

Parquet flottant / Climatisation / Parking



APPLIQUER / DANSER

3 pratiques en soirée sont prévues dans votre stage : lundi, mardi, mercredi

De plus, il est possible d’aller danser dans les milongas de plein air de la région



TANGOSPIRAL (Sylvie et Nacer)

Basé sur une connaissance organique profonde , ce style intelligent et précis se dote d’une efficacité puissante dans une douceur extrême.

Il donne aux danseurs et aux danseuses un confort, une aisance, une fluidité, et une musicalité exceptionnelles,

tant en posture fermée (Milonguero) qu’en posture ouverte (Nuevo).

Ils y gagnent aussi en capacité d’improvisation et en gestion de l’espace dans le bal.

C’est très certainement l’un des styles les plus souples que l’on puisse trouver.



AIX EN PROVENCE

Ville magnifique, ensoleillée, à l’architecture riche, parée de marchés colorés, de rues animées,

de soirées folles ; nichée dans la verdure provençale, à 40 minutes des Calanques et de la mer.



HEBERGEMENT

http://www.aixenprovencetourism.com

https://www.airbnb.fr





TARIFS PAR PERSONNE / 240 € (cours et pratiques)

Inscription en couple





TANGO_BASICS_2017.07_Programme.pdf (11.66 Ko)