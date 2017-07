STAGE D'ETE MILONGUERO A PARIS AVEC SANDRINE NAVARRO ET RICARDO POLLO GALLO

Rédigé le Mardi 4 Juillet 2017







Du mardi 25 au vendredi 28 juillet - Stage de Tango et Valse "Bien Milonguero"

avec Sandrine Navarro et Ricardo "Pollo" Gallo



Programme progressif du mardi au vendredi pour s'imprégner du tango et de la valse tel qu'on les danse dans les bals de Buenos Aires



15h-16h30: Cours de Tango niveau débutant : pour découvrir ou renforcer les fondamentaux

16h45-18h15 : Cours de Tango (lundi/mardi/mercredi) et Valse (jeudi/vendredi) niveau intermédiaire/avancé

18h30-20h: Pratique dirigée avec suivi personnalisé: corrections sur votre danse, enchaînements de pas pour le bal, dans la dernière partie du cours, recherches personnelles et partage en groupe.



Tarif :

Forfait complet 4 jours=18h: 180€ (offre spéciale à 150€ pour toute inscription réglée avant le 10 juillet - non remboursable en cas de désistement). A la carte: 20€ par activité ou 50€/jour.

Inscriptions:





Samedi 29 et Dimanche 30 juillet - Stage progressif de Milonga Lisa et Traspié "Para sacarle viruta al piso"

avec Sandrine Navarro et Ricardo "Pollo" Gallo



Samedi 29/07

13h-14h30: Milonga lisa et traspié 1

14h45-16h15: Milonga lisa et traspié 2

16h30-18h: Pratique dirigée avec suivi personnalisé/ corrections sur votre danse, enchaînements de pas pour le bal, dans la dernière partie du cours, recherches personnelles et partage en groupe.



Dimanche 30/07

13h-14h30: Milonga lisa et traspié 3

14h45-16h15: Milonga lisa et traspié 4

16h30-18h: Pratique dirigée avec suivi personnalisé: corrections sur votre danse, enchaînements de pas pour le bal, dans la dernière partie du cours, recherches personnelles et partage en groupe.



Tarif :

Forfait complet 2 jours=9h: 90€ (offre spéciale à 80€ pour toute inscription réglée avant le 10 juillet - non remboursable). A la carte: 20€ par activité ou 50€/jour.

Inscriptions: https://www.billetweb.fr/stage-de-milonga-a-paris-avec-sandrine-navarro-et-ricardo-pollo-gallo



Les intervenants:



SANDRINE NAVARRO découvre le tango en 1998 et l'enseigne depuis 2002. Elle étudie les multiples styles de tango dansé dans les 2 rôles auprès des plus grands référents et voyage régulièrement à Buenos Aires. Elle partage des workshops et des démonstrations avec des danseurs et professeurs de renommée internationale - de l'ancienne à la nouvelle génération. Le tout à travers le jeu, le sentiment et la culture du tango. Artiste et pédagogue en recherche, elle se forme en danse, anatomie et analyse du mouvement, techniques corporelles somatiques, et récemment le comédie musicale, afin de rester éclectique dans sa pratique. Dans le style milonguero, elle a organisé et traduit les stages avec Susana Miller et se produit régulièrement en démonstration avec Luis Rojas, Ricardo Gallo et Ricardo Viqueira.



RICARDO GALLO est un maestro et milonguero de Buenos Aires, il enseigne à travers le monde depuis 25 ans. Il réside en Argentine et en Italie à Bologne.



Sandrine invite régulièrement Ricardo pour des stages à Paris depuis 2014.



