SPA TANGO COSTA BRAVA

Rédigé le Samedi 9 Septembre 2017 | Lu 2 fois







SPA TANGO COSTA BRAVA

HOTEL DE LUXE **** DU 04 AU 07 JANVIER

avec Denise et Thierry Guardiola

Denise est Argentine et Thierry Français, ensembles nous vous proposons 4 jours de Tango Argentin, de découverte et de détente dans un hôtel tout confort avec spa sur la Costa Brava..



''Nous en avons rêvé ! Alors nous l'organisons !

Nous vous avons préparé pour les vacances de Noel un séjour Tango en Espagne dans un Spa face à la Méditerranée !

Alors, nous allons nous amuser, danser, nous faire masser, nous relaxer, nous faire chouchouter ...'' Denise et Thierry



http://www.vacances-danse.com/spa-tango-costa-brava-2018/



Autres séjours Tango:



PORQUEROLLES TANGO MEETING

édition d'automne

club vacances avec accès à la plage

du 21 au 25 octobre 2017

http://www.vacances-danse.com/porquerolles-tango-meeting-toussaint/



VOYAGE TANGO A BUENOS AIRES

Séjour du 25 février au 8 mars 2018

vivez la magie de Buenos Aires l'été!

http://www.vacances-danse.com/voyage-tango-buenos-aires-2018/