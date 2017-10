SPA TANGO COSTA BRAVA 2018

HOTEL DE LUXE **** DU 04 AU 07 JANVIER

avec Denise et Thierry Guardiola



'Nous en avons rêvé ! Alors nous l'organisons !

Nous vous avons préparé pour les vacances de Noel un séjour Tango en Espagne dans un Spa face à la Méditerranée !

Nous allons nous amuser, danser, nous faire masser, nous relaxer, nous faire chouchouter ....' Denise et Thierry



-Hébergement en pension complète Hôtel ****

-Spa avec piscine chauffée

-Accès à la plage par ascenseur privé

-Des cours de tango, vals et milonga de qualité

-Milongas et Pratiques

-Sauna, Hammam, Massages



plus d'infos sur:

http://www.vacances-danse.com/spa-tango-costa-brava-2018/