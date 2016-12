SKI TANGO 2017 - PROMOTION JUSQU'AU 1ER JANVIER 2017

5ème édition du SKI TANGO à La Plagne (Savoie)



Promotion jusqu'au 1er janvier 2017 :

469 € la semaine en formule DANSE au lieu de 499 € !

Le prix comprend : hébergement 8j/7n, pension complète, 15 heures de cours de danse (4 niveaux d'enseignement), 6 Milongas, accès piscine illimité, taxe de séjour, location des draps.



Du 19 au 26 mars 2017

200 places

Production et organisation : Partir Entre Amis

Direction artistique : El Turquito

12 Professeurs et 3 musiciens



PROGRAMME

- en journée : Ski, raquette, piscine ou Tango

- en fin de journée: 15 heures de cours de Tango (4 niveaux de cours)

- en soirée: Milongas



STATION

La Plagne (altitude 1930 mètres)



HEBERGEMENT

Résidence Maeva (Pierre et Vacances)



DANSE

Intervenants : Dario Da Silva, Sylvia Gerbi, Dimitri Biskas et Mariana Patsarika, Luis Bruni, Marion Métais, Cécile Rouanne, Florencia Garcia et Jérémy Braitbart, Sigrid Van Tilbeurgh, etc.

Musiciens : Quartet Belgrano



NOUVEAUTES DE L'EDITION 2017 PAR RAPPORT A 2016

- 4 niveaux de danse, au lieu de 3 (débutant, débutant-inter, intermédiaire, avancé)

- 4 espaces de danse au lieu de 2 (280 m2 de salle au lieu de 160 m2)

- 12 professeurs au lieu de 8



PRIX

Formule DANSE : 469 € (jusqu'au 1er janvier 2017), puis 499 €

Formule DANSE & RANDO : 520 €

Formule SKI & DANSE : 690 €

Nombreuses options proposées en fonction du niveau de confort souhaité et des activités.



INFO ET RESERVATION

www.ski-tango.com

06 20 27 81 65 (Alain)

0820 562 260 (12 cts / min) (Partir Entre Amis)

info@partir-entre-amis.fr









