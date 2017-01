SÉMINAIRES VACANCES TANGO AU MAS DE MESTRE, SOMMIERES / VILLEVIEILLE (30), FRANCE

SÉMINAIRES VACANCES TANGO

AU

MAS DE MESTRE, SOMMIÈRES/VILLEVIEILLE, FRANCE





Tango intensif avec Melina Sedó & Detlef Engel.

Le charme de leur danse tient à la qualité de leur enlacement, à leur écoute ludique de la musique et à une élégance que l’on pourrait presque qualifier de puriste: un dialogue chargé d’émotions entre l’homme et la femme, dépourvu de tout cliché et de toute recherche d’effets superflus. Leur tango se renouvelle ainsi à chaque instant et exprime non seulement la musique, mais aussi l’authenticité des sentiments.

Leur enseignement, orienté vers l’improvisation, repose avant tout sur le travail corporel et l’analyse des structures de la musique et la danse. Néanmoins, la compréhension de la "technique" reste uniquement un moyen permettant aux danseurs de se concentrer sur l’essentiel, à savoir l’acquisition d’un style personnel et le plaisir d’être enlacés, à l’unisson avec la musique.



Detlef et Melina enseignent en français, allemand, anglais et italien.

En 2017 ils offriront trois différents séjours :