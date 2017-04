SÉMINAIRE VACANCES TANGO AU MAS DE MESTRE, SOMMIÈRES/VILLEVIEILLE, FRANCE

22 juillet - 29 juillet 2017

Les "vacances tango" sont une combinaison parfaite de vacances et de tango.

Dansez avec Detlef et Melina tout en profitant de l’ambiance merveilleuse du MAS DE MESTRE, situé à côté de la petite ville médiévale de Sommières entre Montpellier et Nîmes. Cet endroit charmant a été rénové de fond en comble avec une grande finesse, combinant éléments traditionnels et art contemporain. Chaque année, la propriétaire Catherine nous accueille chaleureusement. Une formidable coopération de l'équipe du Mas avec les enseignants et bien sûr avec vous! Tango intensif avec Melina Sedó & Detlef Engel. Le charme de leur danse tient à la qualité de leur enlacement, à leur écoute ludique de la musique et à une élégance que l’on pourrait presque qualifier de puriste: un dialogue chargé d’émotions entre l’homme et la femme, dépourvu de tout cliché et de toute recherche d’effets superflus. Leur tango se renouvelle ainsi à chaque instant et exprime non seulement la musique, mais aussi l’authenticité des sentiments. Leur enseignement, orienté vers l’improvisation, repose avant tout sur le travail corporel et l’analyse des structures de la musique et la danse. Néanmoins, la compréhension de la "technique" reste uniquement un moyen permettant aux danseurs de se concentrer sur l’essentiel, à savoir l’acquisition d’un style personnel et le plaisir d’être enlacés, à l’unisson avec la musique. Leur site: www.tangodesalon.de Le programme: Vingt heures de cours pendant la semaine, les après-midis ou les matins en alternance. Vous aurez assez de temps pour explorer les environs, vous promener à Sommières ou vous relaxer au bord de la piscine. La mer n'est pas loin non plus. Les moments de convivialité dans le groupe ont aussi leur place: chaque jour nous prendrons le dîner ensemble, notre charmante cuisinière Marjorie va nous gâter avec des plats culinaires du terroir. Et après, la danse recommencera de nouveau: soit dans notre belle salle du Mas, soit aux Milongas de Nîmes, Montpellier, Aubais, Alès ...



Description du stage:

La musique se fait mouvement! Après deux jours d'un travail intensif sur les fondamentaux de la communication et de la musicalité, nous vous présenterons des mouvements ludiques et rythmés qui vous permettront de bien naviguer sur la piste de danse (dans le bal). Le séminaire s'adresse aux danseurs de tous niveaux, le pré requis étant une base solide de la technique du tango. Nous enseignerons en deux langues, français et l’allemand. Réservations et tarifs: www.tangodesalon.de/en/holidays.htm tango@tagodesalon.de