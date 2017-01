SEJOUR VACANCES TANGO ARGENTIN EN CORSE

CORSICA TANGO MEETING

Vacances Tango à La Marana - Bastia - Corse

Séjour du 22 au 27 Mai 2017

avec Denise et Thierry Guardiola



Denise est porteña (Argentine de Buenos Aires) et Thierry français, ensembles nous vous proposons 6 jours de Tango et détente avec accès direct à la grande plage de sable..



Bungalows les pieds dans l'eau

Holiday center by the sea

Centro vacanza al mare



Hébergement en pension complète

Accommodation with full board

Albergo con pensione completa



Plage, soleil et farniente

Beach, sun and relaxation

Spiaggia, sole e relax



Stages de Tango

Tango lessons

Lezioni di tango



Bals Tango (milongas)

Tango Balls (milongas)

Ballo di Tango (milongas)



Show des Maestros

Maestros Show

Spettacolo dei Maestri



