SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 JUIN : GUSTAVO ROSAS y GISELA NATOLI - MIGUEL GABIS y DELPHINE ZINCK

Rédigé le Lundi 8 Mai 2017 | Lu 12 fois





STAGE EXCEPTIONNEL À PARIS 10e

SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 JUIN

GUSTAVO ROSAS y GISELA NATOLI

MIGUEL GABIS y DELPHINE ZINCK



SAMEDI 24 JUIN



Atelier 1

GUSTAVO ROSAS ET GISELA NATOLI

11h>12h30 Barridas et Colgadas**



Atelier 2

GUSTAVO ROSAS ET GISELA NATOLI

12h45>14h15 Volcadas**



Atelier 3

GUSTAVO ROSAS ET GISELA NATOLI

14h30>16h Milonga Intermediaires**



Atelier 4

GUSTAVO ROSAS ET GISELA NATOLI

16h15>17h45 Danse en Bal*





DIMANCHE 25 JUIN



Atelier 5

GUSTAVO ROSAS ET GISELA NATOLI

11h>12h30 Alteraciones et Soltadas***



Atelier 6

GUSTAVO ROSAS ET GISELA NATOLI

13h>14h30 Danse en Bal Plus**



Atelier 7

MIGUEL GABIS ET DELPHINE ZINCK

13h>14h30 Les Pivots*



Atelier 8

MIGUEL GABIS ET DELPHINE ZINCK

14h45>16h15 Milonga débutants*



Atelier 9

MIGUEL GABIS ET DELPHINE ZINCK

16h30>18h La “RECAPITULACION”**



Atelier 10

MIGUEL GABIS ET DELPHINE ZINCK

18h>19h30 Chacarera*



19h30>23h30 El Baile de los Domingos avec exhibitions des maestros. Entrée 8 €.

(Bal gratuit à partir de 7 Ateliers suivis).

----------------------------------------------------------------



LUNDI 26 JUIN Hors Programme

MASTER CLASS

GUSTAVO ROSAS & GISELA NATOLI

12h>14h : Niveau AVANCÉ / Seulement en couple / 20 €/pers.

----------------------------------------------------------------

Les Formules

1 Atelier 18 €

2 Ateliers 35 €

3 Ateliers 50 €

4 Ateliers 63 €

5 Ateliers 75 €

6 Ateliers 85 €

7 Ateliers 95 €

8 et plus 100 €

A partir de 7 Ateliers : Entrée au Bal offerte.

----------------------------------------------------------------

Les Niveaux

* Dès 1 an de tango

** Dès 2 ans de tango

*** Dès 3 ans de tango : tous les ateliers sauf Master Class.

Places limitées : Inscription seul(e) ou en couple obligatoire pour assurer la parité H/F.

Bal ouvert à tous.

----------------------------------------------------------------

Lieu où se déroule le stage

THÉÂTRE DE LA TERRE

1 Passage du Buisson Saint-Louis – 75010 Paris

M° Belleville ou Goncourt

----------------------------------------------------------------

Inscrivez-vous au :

0613143886 /

