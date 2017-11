Réveillon du Nouvel An à La Maquina Tanguera !

Rédigé le Mardi 7 Novembre 2017 | Lu 2 fois



Milonga traditionnelle + Bal Masqué + Scène Ouverte + Dîner de Réveillon + Grand Bal !



C’est le rendez-vous toulousain incontournable pour fêter la fin de l’année en tango ! Comme chaque année, nous vous accueillons à La Maquina Tanguera, avec son cadre chaleureux et atypique pour trois soirées de fête, le tout dans une ambiance conviviale et enjouée ! Après le succès du Bal Masqué à la veille du Réveillon l’an dernier, nous renouvelons l’événement ! C’est donc le moment de découvrir le programme que nous vous avons concocté pour célébrer la nouvelle année à venir : Vendredi 29 Décembre - à partir de 21h Milonga traditionnelle avec DJ Gonzalo - PAF 7€. Samedi 30 Décembre - à partir de 21h BAL MASQUÉ Venez paré de votre plus beau masque pour ce bal exceptionnel animé par notre DJ invité : Luz Pasos ! Le plus beau masque remportera une bouteille de champagne ! PAF 7€ Dimanche 31 Décembre - à partir de 19h - 19h : SCÈNE OUVERTE Une première partie conviviale avec une scène ouverte pour accompagner l’apéritif ! Vous avez envie de proposer une courte performance : chant, danse, théâtre, ou autre ? Contactez-nous dès maintenant ! - 22h30 : GRAND DÎNER DE RÉVEILLON Mettons la main à la pâte ! Chacun concocte un savoureux petit plat : mesdames du salé, messieurs du sucré. Vous ne savez pas, ou n’avez pas le temps de cuisiner ? Pas de panique : une visite sur un marché ou chez un traiteur et le tour est joué ! Nous offrons l’apéritif, les boissons pendant le repas (vin rouge/blanc, soda, eau minérale) et une flûte de champagne à minuit ! - …et jusqu’au petit matin : GRAND BAL ! Dansez toute la nuit avec Santiago Giachello aux platines ! Maria Belén Giachello proposera également des animations pendant la soirée… ambiance garantie ! TARIFS ? Soirée de Réveillon : 30€* Forfait 29/30/31 Décembre : 40€* Soirée du Réveillon après minuit : 15€** Soirées du 29 ou 30 individuelles : 7€** * sur réservation ** sans réservation RÉSERVATION NÉCESSAIRE SUR : SUR : https://sites.google.com/site/maquinatangueratoulouse/new-year-s-day-fest-at-the-maquina-tanguera-toulouse-france/reveillon Attention, nous étions complets les 2 dernières années ! Ne tardez pas trop à faire votre réservation… Le règlement peut se faire en espèce ou chèque à l’ordre de l’Association Meta Tango à nous faire parvenir pour la réservation. OÙ ? À La Maquina Tanguera 1 rue des Braves 31300 TOULOUSE À 2km du centre-ville de Toulouse, et à 10mn à pieds de la ligne A du métro (station Patte d’Oie) ainsi que du tramway en direction de l’aéroport ! Parking gratuit à 100m de la salle et hôtels dans les environs proches. Un aperçu du Réveillon ? France 3 TV était passé à La Maquina Tanguera il y a 2 ans pour un court reportage sur notre réveillon : https://youtu.be/9bPHENmYtAk Si vous avez besoin d’un quelconque renseignement, n’hésitez pas à nous contacter ! Au plaisir de vous recevoir, Bien chaleureusement, La Maquina Tanguera Tel : 09 51 29 41 12 lamaquinatanguera@yahoo.fr www.lamaquinatanguera.fr