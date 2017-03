RUFINO-PASSI et PETITE ROULOTTE à BESANCON 6-7-8 MAI 2017

Venez danser à Besançon le week-end du 8 mai !



Au programme :



* Stages de tango et valse avec Rodrigo Rufino et Gisela Passi



* Grande milonga samedi avec l'orchestre Petite Roulotte Tango et le chanteur Aureliano Marin



* Démo des maestros



* Milonga dimanche



Détails et inscriptions sur notre site : tango.du.kiosque.free.fr