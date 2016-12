RICHARD GALLIANO - LES ANNÉES MILAN

sortie le 13 janvier 2017



La complicité d’un musicien avec son label, dans une rétrospective faite de grandes rencontres – Astor Piazzolla, Charlie Haden, Dominguinhos, Chico César, Sylvain Luc – et d’hommages aux plus grands – Gus Viseur, Claude Nougaro, Édith Piaf… La fusion musicale de tous les mondes de Richard Galliano.

Le Songe d’une nuit d’été

La rencontre avec Astor Piazzolla, une voix, une voie et un exemple. En 1986, Astor m’a désigné comme premier bandonéon dans le quintet qui accompagnait Le Songe d’une nuit d’été, mis en scène par Jorge Lavelli à la Comédie-Française. J’étais le seul français dans cet ensemble de musiciens argentins. Impressionnant ! Inoubliable !



Famille d’Artistes

Tiré du spectacle d’Alfredo Arias. Une gageure ! Pour les besoins de ce disque, j’ai joué, seul, toutes les partitions instrumentales : piano, bandonéon et trombone.



Solo

C’est ma première production, publiée par Milan dans les années 90 ; je l’ai réalisée l’année suivant le décès d’Astor en 92. C’est un « Tribute to Astor ». On y découvre des pièces solo concertantes et l’intégralité du Ballet Tango qu’il m’avait dédié. C’est ce programme de New Tango de concert qui m’a incité à créer le New Musette comme je l’avais promis à Astor. Que de soins ai-je apportés à cet enregistrement fondateur !



Tango Live for Ever

Premier album live réalisé avec Milan. Avec des versions d’Oblivion et du troisième mouvement d’Opale Concerto particulièrement exaltées par un ensemble inattendu, à la fois subtil et majestueux : un quatuor accordéon, piano, violon, bandonéon qu’accompagne un orchestre symphonique.



Tangaria

L'album Tangaria, fusion de "tango" avec "aria" dans le style de Jean-Sébastien Bach, invitation à un passionnant voyage musical, à travers des pays aux climats, aux couleurs et aux rythmes différents.



Live in Marciac

Un autre live qui restitue l’ambiance unique de ce festival, dans ce lieu magnifique où l’on n’est pas seulement stimulé par un public de connaisseurs, mais également saisi par tout un environnement. La musique partout ! Et un Tango pour Claude que j’ai composé en hommage à Claude Nougaro, mon ami.



Love Day

Enregistré dans les mythiques Capitol Records Studios, avec des musiciens merveilleux, rencontrés tout au long de mes voyages musicaux : Charlie Haden à la contrebasse, Gonzalo Rubalcaba au piano et Mino Cinelu aux percussions.



Ten Years Ago

Réalisé avec le BJO, un Big Band de Bruxelles, L’accordéon prend la place que cette formation renommée assigne habituellement au piano et à la guitare. Un accordéon solo, c’est assez original dans la tradition des big bands.



Au Brésil

Ma rencontre avec les formidables musiciens du Nordeste, qui sont l’âme du forró, en particulier l’emblématique guitariste et chanteur Chico César, si populaire, et Dominguinhos, l’un des plus grands accordéonistes brésiliens.



La vie en rose

Un hommage à Édith Piaf et Gus Viseur nés en 1915. Un disque enregistré avec mon ami et complice, Sylvain Luc, plus qu’un guitariste, un grand musicien-guitariste. Sous ses doigts, la guitare n’a plus de limites.



Tant de chemin parcouru en compagnie des disques Milan ! Avec Emmanuel Chamboredon, j’ai non seulement pu compter sur un producteur avisé, professionnel, perspicace, mais j’ai découvert un ami. Emmanuel m’a accompagné et a rendu possible, à travers les années, ce beau voyage musical.



Richard Galliano



